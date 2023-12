Startseite Wegner & Partner GmbH Agentur für Absatzmarketing: Kununu Top Company 2023 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-19 19:24. Kununu, die Plattform für Arbeitgeberbewertungen, zeichnet Wegner & Partner erneut mit dem Top Company-Siegel 2023 aus. Wegner & Partner: Top Company 2023 Kununu, die Plattform für Arbeitgeberbewertungen, zeichnet Wegner & Partner erneut mit dem Top Company-Siegel 2023 aus. Offenbach, 19.12.2023: Auch für das Jahr 2023 wurde Wegner & Partner als Top-Company ausgezeichnet, da das Unternehmen auf kununu weiterhin besonders positive Bewertungen erhalten hat. Das angesehenste Arbeitgeber-Siegel: kununu Top Company 2023 Wegner & Partner kann sich mit Stolz zu den 5 % den bestbewerteten und somit attraktivsten Arbeitgebern in Deutschland zählen. Die Kriterien für die Verleihung des Top Company-Siegels sind anspruchsvoll und werden jährlich überarbeitet, um sicherzustellen, dass die Auszeichnung stets aktuell und relevant ist. Im Jahr 2023 erhielt Wegner & Partner dieses begehrte Siegel mit einem herausragenden Bewertungsscore von 4,8 von 5 Sternen und einer beeindruckenden Weiterempfehlungsrate von 100 %. Die Agentur, mit ihrem Hauptsitz in Offenbach am Main, zeichnet sich in den Bewertungen besonders durch eine positive Arbeitsatmosphäre, offene und auf Augenhöhe stattfindende Kommunikation sowie die Bereitstellung vielfältiger Aufgaben und kreativen Freiraums aus. Geschäftsführer Michael Kehm äußerte sich dazu: "Wir sind auch in diesem Jahr stolz darauf, die Auszeichnung als Top Company erhalten zu haben. Damit unterstreichen und festigen wir, dass unsere Unternehmenskultur von unseren Mitarbeitern geschätzt und aktiv mitgestaltet wird. Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter bleibt weiterhin unser vorrangiges Anliegen, und dieses Engagement werden wir auch in Zukunft aufrechterhalten." Kununu, der Herausgeber dieses begehrten Siegels, ist die renommierteste Online-Plattform für Arbeitgeberbewertungen. Mitarbeitende, Auszubildende und ehemalige Angestellte haben hier die Möglichkeit, ihren Arbeitgeber anonym anhand vorgegebener Kriterien zu bewerten. Interessierte Jobsuchende erhalten auf diese Weise einen schnellen Überblick darüber, wie die Unternehmenskultur, die Gehaltsstrukturen und weitere Arbeitgeberleistungen von Mitarbeitern wahrgenommen werden. Jahr für Jahr verleiht die Plattform das Top Company-Siegel an Unternehmen, die sich über äußerst positive Bewertungen ihrer Belegschaft freuen dürfen. Seit über 28 Jahren zählt Wegner & Partner zu einer der renommiertesten Agenturen in Deutschland - und ist dabei branchenübergreifend für messbare Umsatzerfolge ihrer Kunden und der Etablierung von Marken tätig. Mit zwei Standorten und über 30 Mitarbeitern agiert die Agentur schnell, flexibel und effizient. Der Fokus liegt dabei immer auf dem jeweiligen Business-Ziel und davon abgeleitet werden Marketingdisziplinen und Tools zum Einsatz gebracht, mit denen die Ziele der Kunden erreicht werden. Als Agentur für Absatzmarketing ist Wegner & Partner genau darauf spezialisiert: den Absatz zu steigern - aus Liebe zum Verkaufen, die richtigen Strategien für das Marketing ihrer Kunden zu finden und Marken mit Herzblut aufzubauen. Zu den Kunden zählen namhafte Konzerne und Unternehmen, erfolgreiche KMU-Unternehmen und Marken, die noch besser werden wollen. Die Agentur hat mittlerweile mehrere Töchterunternehmen aus den Bereichen: Pharma, Social-Media, Produktion und Event. Firmenkontakt

Wegner & Partner GmbH, agentur für absatzmarketing

Michael Kehm

Frankfurter Straße 111b

63067 Offenbach am Main

069 9864530

http://wegner-partner.de/ Pressekontakt

