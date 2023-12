Startseite Besser & schneller Lernen in 2024: Mit dem Buch "Speedlearning für bessere Noten" geht das. Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-19 19:11. "Speedlearning für bessere Noten - vom Hoffnungslerner zum Speedlearner" von Sven Frank Ingelheim, 18.12.2023 Zum Jahreswechsel gibt es jede Menge gute Vorsätze. Bessere Noten für die Sprösslinge steht bei Eltern oft ganz oben auf der Wunschliste. Der Mentoren-Verlag präsentiert daher das Buch "Speedlearning für bessere Noten" von Sven Frank, einem führenden Experten im Bereich des effektiven Lernens. Dieses bahnbrechende Buch bietet Schülerinnen und Schülern Methoden, um den steigenden schulischen Anforderungen gerecht zu werden und effizienter zu lernen. Sven Frank, der Autor, verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Lehre und Entwicklung von Lernstrategien. Sein umfassendes Wissen im Bereich des Speedlearnings machen dieses Buch zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden, der seine Lernfähigkeiten verbessern möchte. Frank, der auch Gründer der Speedlearning School ist, hat seine Methoden an Tausenden von Menschen erfolgreich angewandt und ist ein gefragter Redner zu diesem Thema. Das Buch Speedlearning für bessere Noten konzentriert sich darauf, wie Lernende vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden können. Es stellt verschiedene Techniken vor, die das gehirngerechte Lernen unterstützen und die Konzentration verbessern. Ebenso werden Ansätze wie der Einsatz von Düften, Musik und Getränken zur Optimierung des Lernprozesses erörtert. Diese Methoden tragen dazu bei, dass das Lernen nicht nur effektiver, sondern auch angenehmer wird. In einer Zeit, in der Bildung immer wichtiger wird, bietet "Speedlearning für bessere Noten" eine zeitgemäße Antwort auf die Frage, wie Schülerinnen und Schüler den umfangreichen Lernstoff bewältigen können. Dieses Buch ist für diejenigen, die das Jahr 2024 mit dem Vorsatz beginnen wollen, ihre schulischen Leistungen zu steigern und effektiver zu lernen. Buchdetails: Titel: Speedlearning für bessere Noten

Autor: Sven Frank

Umfang: 276 Seiten

Preis: 19,95 EUR

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2022

ISBN: 978-3-98641-017-9 Speedlearning für bessere Noten ist im Mentoren-Verlag sowie in allen führenden Buchhandlungen erhältlich. Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto "Erfolg braucht Mentoren" schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort "Media" im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: "Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen."

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken "Mentoren-Verlag", "Telemach-Verlag" und "Herodot-Verlag" decken die unterschiedlichen Themen ab. Kontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100

