Startseite Die Vision hinter der Brille neu entdecken Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-19 19:11. Die neue Website der EinDollarBrille dokumentiert die Erfolge auf dem Weg zu besserem Sehen für alle. Erlangen, 13.Dezember 2023 - Die EinDollarBrille, eine gemeinnützige Organisation, die sich leidenschaftlich für die Verbesserung der Sehkraft von Menschen im globalen Süden einsetzt, lädt dazu ein, sich ein neues Bild von dem weltweit tätigen Verein zu machen. Die informative Plattform bietet einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Programme der EinDollarBrille. Mehr als eine Brille Die EinDollarBrille ist mehr als nur eine Brille. Seit der Gründung vor über elf Jahren sind neben den Sehtests und der Herstellung der robusten Brillen in den letzten Jahren weitere wichtige Handlungsfelder hinzugekommen. Auf der neuen Website wird die Ausbildung von Fachkräften und Mitarbeitern vor Ort dokumentiert, die bei der Herstellung und Anpassung der Brillen hohe Anforderungen erfüllen müssen. Das Qualitätsmanagement ist die Voraussetzung dafür, dass sich die Teams in den Programmländern kontinuierlich weiterentwickeln und noch besser auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort eingehen können. Die EinDollarBrille trägt zu 11 Nachhaltigkeitszielen bei Nachhaltigkeit spielt in der Organisation eine zentrale Rolle. Neben der Vision, Menschen durch besseres Sehen Zugang zu Bildung und Arbeit zu ermöglichen, werden die EinDollarBrillen vor Ort produziert, Fachkräfte ausgebildet und dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen.

Vanessa Cognard, Leitung Kommunikation bei EinDollarBrille, betont: "Mit unserer neuen Website wollen wir zeigen, wie unsere Handlungsfelder mit den verschiedenen Projekten zusammenhängen, um Menschen nachhaltig eine Perspektive zu geben und einen Beitrag zur Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu leisten. Wir laden alle herzlich ein, die Idee der EinDollarBrille kennenzulernen und mehr über unsere Arbeit zu erfahren". Das besondere Geschenk Passend zur Weihnachtszeit finden Unterstützerinnen und Unterstützer auf der neuen Website ein besonderes Angebot: Statt ein materielles Geschenk unter den Weihnachtsbaum zu legen, können Interessierte nun eine Spende an die EinDollarBrille verschenken. Dafür erhalten sie eine liebevoll gestaltete Urkunde, die personalisiert und zu Hause ausgedruckt werden kann. Dieses besondere Geschenk macht doppelt Freude und leistet einen wichtigen Beitrag für gutes Sehen für Menschen in Entwicklungsländern. Mehr Informationen unter: https://www.eindollarbrille.de/unterstuetzen/verschenken-sie-eine-spende Die neue Website der EinDollarBrille ist unter www.eindollarbrille.de erreichbar. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO benötigen über 950 Millionen Menschen eine Brille, können sich aber keine leisten oder haben keinen Zugang zu augenoptischer Versorgung. Die Folgen: Kinder können in der Schule dem Unterricht nicht folgen und Erwachsene können keine oder keine qualifizierte Arbeit aufnehmen, um ihre Familien zu versorgen. Wir wollen das ändern. Der gemeinnützige Verein wurde 2012 von Martin Aufmuth gegründet, dem Erfinder der EinDollarBrille. Diese Brillen, mit einem Materialwert von rund einem US-Dollar, werden von Menschen vor Ort in den Programmländern hergestellt und für zwei bis drei Tageslöhne verkauft. Die Ausbildung der dortigen Fachkräfte und der Aufbau der lokalen Organisationen werden durch Spenden finanziert. Der Verkaufserlös der Brillen hilft, die Gehälter im Land und das Material für neue Brillen zu erwirtschaften. Ziel ist eine dauerhafte augenoptische Grundversorgung für alle Menschen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden. Kontakt

EinDollarBrille e.V.

Annika Getto

Obere Karlstraße 29

91054 Erlangen

+49 9131 913 94 31

https://www.eindollarbrille.de/