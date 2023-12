Startseite Ein erfüllender Beruf im Dienste der Mitmenschen. Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-19 17:37. Diesen Wunsch hegen viele, die sich beruflich (neu) orientieren möchten. Kein Wunder: Schließlich ist es

befriedigender, die Ergebnisse der eigenen Arbeit direkt zu sehen und dafür persönliche Anerkennung zu erfahren. Starten Sie mit uns ins neue Jahr.

at-home bietet Ihnen die Möglichkeit eines erfüllenden Berufes im Dienst der Mitmenschen.

Hätten Sie Lust, Menschen in Ihrer Region mit einfachen Lösungen zu viel mehr Lebensqualität zu verhelfen? Kunden beklagen, weil sie keiner darauf aufmerksam macht, dass Ihre gesundheitlichen Probleme nichts mit ihnen,

sondern mit ihrem Schlafplatz zu tun haben können. Wollen Sie mithelfen, diese meist unbeachteten, sowie

unbekannten Informationen zu verbreiten? - Wie wäre es für Sie, wenn Sie Schlafplätze mit professioniellen Messgeräten untersuchen und dabei

jungen Menschen zeigen könnten, wie man sinnvoll und gefahrlos moderne Technik, wie zum Beispiel WLAN,

Router, Bluetooth, Handys, Schnurlostelefone, etc. nutzen und genießen kann?

Meistens ist die Technik das Problem. Keiner erklärt, die daraus auf Dauer entstehenden Nebenwirkungen!

Aber mit dem richtigen Umgang kann man deren gesundheitliche Auswirkungen vermeiden. - Können Sie sich vorstellen, Kunden zu helfen, Lösungen zu finden, in ihrem Zuhause die Technik

gesundheitsbewusster zu nutzen?

Die Lösungen sind einfach, messbar, physikalisch nachweisbar und nachhaltig. Wollen Sie Freude und Dankbarkeit im Beruf erleben? Wie wäre es: - wenn Sie eine solche Rückmeldung von Ihren Kunden bekommen würden?

"...Es hat geklappt, wir erwarten ein Baby. Wir freuen uns natürlich tierisch und möchten uns an

dieser Stelle für Ihre Begleitung und Hilfe auf dem Weg bedanken." Wie würde sich so etwas für Sie anfühlen? - wenn Sie Schulkinder, sogar Teenager aus ihrer Gefangenschaft als Bettnässer befreien könnten?

Können Sie sich den Berg von Windeln vorstellen, den ein 17-jähriger Bettnässer gebraucht hat?

Wie sich das wohl für so einen Jungen angefühlt hat: Das jahrelange Versteckspiel, das Schamgefühl,

die Kosten für die Windeln und die Arbeit mit der Wäsche für die Eltern. - wenn Sie Menschen von oft jahrelangen Schlafproblemen erlösen könnten? Wir suchen Menschen, die sich angagiert einbringen!

Vielleicht ist at-home auch für Sie die neue, spannende und erfüllende berufliche Zukunft, die Sie überall sowohl haupt-

als auch nebenberuflich ausüben können. Mit der professionellen Dienstleistung als Baubiologischer Standortexperte

können auch Sie vielen Menschen helfen. Alles was Sie für die Ausübung benötigen, bekommen und lernen Sie bei uns. Die Ursachen für Schlafstörungen, Unfruchtbarkeit, Kopfschmerzen, Bluthochdruck, nächtlichen Harndrang, Bettnässen, Energielosigkeit, Restless Legs, geschwächtes Immun- und Hormonsystem und andere gesundheitliche Probleme suchen unsere at-home Experten nicht im medizinischen Diagnose-Bereich - wir finden die Ursachen im direkten Umfeld - am Schlaf(Platz). Mehr dazu erfahren Sie in der Info-Broschüre zur Ausbildung (https://at-home-baubiologie.de/wp-content/uploads/2023/09/Broschuere-Aus...), die Sie hier downloaden können: "Die Ausbildung zum Baubiologischen Standortexperten" (https://at-home-baubiologie.de/ausbildung/) Haben wir Sie neugierig gemacht?

Dann lassen Sie uns doch über die Details in einem persönlichen Telefonat sprechen.

Das Gespräch ist unverbindlich. Es dient dazu, sich über at-home, das Konzept, die Ausbildung, Termine der (nächsten)

Schulung, Preise etc. auszutauschen. Sie können mir auch eine Email mit Ihrer Telefon-Nr. und Terminvorschläge

senden, ich melde mich dann bei Ihnen. Unser Wochenendseminar "Umgang mit der Wünschelrute im Alltag" (https://at-home-baubiologie.de/kurs-umgang-mit-der-rute-im-alltag/) eignet sich hervorragend,

um uns und einen Teil unserer Arbeit kennenzulernen. Besuchen Sie unsere Webseite www.at-home.de (https://at-home-baubiologie.de/). Sie finden dort viele interessante Informationen. Ich freue mich auf Sie.

Annemarie Heuer

at-home Institut für Gesundheitsstudien Sie finden uns auch auf Facebook (https://www.facebook.com/athome.baubiologie/) oder Instagram (https://www.instagram.com/athome_baubiologie/) Ausgebildet wird unser Experten-Team ausschließlich und umfassend nach den Standards der geobiologischen und elektrobiologischen Messtechnik. Die Grundlage dieser Aus- und Weiterbildung ist ein von at-home entwickeltes und langjährig erprobtes Schulungskonzept, das altes Wissen mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen verbindet. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass der Kunde eine professionelle baubiologische Beratung nach festen Standards erhält. Kontakt

at-home Insititut für Gesundheitsstudien e.K.

Annemarie Heuer

Ostendorf 38

48612 Horstmar

02558/986522

https://www.at-home.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten