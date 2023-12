VERSES identifiziert neuen Weg in Richtung KAI und lädt OpenAI in offenem Brief zu Zusammenarbeit ein

VERSES Active Inference, ein in der Neurowissenschaft und der Physik verwurzelter KAI-Ansatz, wird vom führenden Neurowissenschaftler und Chief Science Officer Karl Friston geleitet. Das Unternehmen fordert Branchenführer zur Zusammenarbeit auf, um Sicherheit, Skalierbarkeit und Transparenz in zukünftigen KAI-Systemen zu gewährleisten.

Vancouver (British Columbia), 19. Dezember 2023 / IRW-Press / - VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQX: VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung, das auf die nächste Generation intelligenter Softwaresysteme spezialisiert ist, hat einen offenen Brief und eine Einladung an OpenAI hinsichtlich einer Zusammenarbeit bei der Entwicklung künstlicher allgemeiner Intelligenz (KAI) verfasst.

In dem offenen Brief, der heute in der New York Times veröffentlicht wurde, wird beschrieben, wie VERSES mit Active Inference, einer von Karl Friston, Chief Scientist von VERSES, entwickelten Methode, einen alternativen KAI-Ansatz verfolgt. Active Inference umfasst eine Reihe von Techniken und Tools, die die Entwicklung und den Einsatz intelligenter Agenten ermöglichen, die in der Lage sind, automatisch und effizient nach relevanten Daten zu suchen und daraus zu lernen, was zu einem überprüfbaren und vom Menschen erklärbaren (nachvollziehbaren) Entscheidungs- und Handlungsauswahlprozess führt.

Die jüngsten Forschungsergebnisse von VERSES weisen darauf hin, dass seine Active Inference-Agenten schon bald in der Lage sein könnten, die Leistung der modernsten Ansätze führender KI, die auf Deep Learning basieren, zu erreichen und zu übertreffen - und das bei einem deutlich geringeren Daten- und Rechenaufwand. Das Unternehmen geht davon aus, dass es in den kommenden Monaten weitere Details und Bewertungstests mit Partnern und der breiteren Community teilen wird. Der Durchbruch soll auch in die Genius-Plattform integriert werden, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Agenten zu entwickeln, die aus beliebigen Datensätzen lernen, Schlüsse ziehen, planen und sich anpassen können. Diese Agenten sind hinsichtlich Energie- und Recheneffizienz optimiert und eigens für intelligente Datenverarbeitung am Rand und nicht nur in der Cloud ausgelegt.

Die Einladung von VERSES zur Zusammenarbeit mit der Non-Profit(gemeinnützigen)-Organisation OpenAI geht auf die Charta von OpenAI zurück, die im Rahmen seines Strebens nach der Entwicklung einer nicht wettbewerbsorientierten KAI herausgegeben wurde und in der es heißt: Wenn ein werteorientiertes, sicherheitsbewusstes Projekt in die Nähe der Entwicklung der KAI kommt, bevor wir es tun, verpflichten wir uns, nicht mehr mit diesem Projekt zu konkurrieren, sondern es zu unterstützen. In seinem offenen Brief fordert VERSES OpenAI auf, diesen neuen Weg der Zusammenarbeit mit seinem biologisch inspirierten Ansatz zu beschreiten. Das Ziel besteht darin sicherzustellen, dass KAI und spätere superintelligente Systeme, wie von der G7 und der US-Regierung betont, auf Grundlage etablierter Standards entwickelt werden können. Dieser Ansatz soll gewährleisten, dass sicherere und transparentere Methoden die Ambitionen der Branche untermauern und die Anforderungen der Gesellschaft erfüllen.

Das Unternehmen möchte das Potenzial von Active Inference und dessen Anwendbarkeit in Wissenschaft und Industrie erforschen, zumal große bekannte Sprachmodelle wie GPT, LLaMa, BARD und Claude unter Anwendung von Deep-Learning-Methoden beträchtliche Fortschritte verzeichnet haben. Allerdings stehen sie vor der Herausforderung, Verallgemeinerbarkeit, Erklärbarkeit und Anpassung nachzuweisen - Faktoren, die das Unternehmen als entscheidend für die KAI betrachtet. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass diese Aspekte durch seinen Ansatz besser erreicht werden können. Die vorläufigen Forschungsergebnisse von VERSES weisen außerdem darauf hin, dass sein auf Active Inference basierender Ansatz die effiziente, erklärbare und nachhaltige Erzeugung und den Einsatz intelligenter Agenten in großem Maßstab ermöglichen kann.

Das Forschungslabor von VERSES AI hat jahrelang an der Feinabstimmung der Komplexitäten von Active Inference gearbeitet, sagte Dr. Friston. Durch die Einbeziehung des Prinzips der freien Energie, eines physikalisch basierten Ansatzes für KI, haben wir die Möglichkeit, jedes physikalische System als Active Inference-Agenten zu modellieren, der in Echtzeit denkt, lernt, plant und Vorhersagen trifft.

Gemäß dem Prinzip der freien Energie - das die Vorhersagen unseres Gehirns über die Welt mit der Realität in Einklang bringt, um die Unterschiede zwischen den beiden zu verringern - codiert Active Inference mathematische Prinzipien, die Intelligenz, Kognition und rationales Verhalten ausdrücklich mit physikalischen Prozessen in jedem Maßstab - von makroskopisch bis mikroskopisch - verbinden. Mit diesem Rahmenwerk möchte VERSES das Problem der Überschaubarkeit der probabilistischen KI lösen und es den Nutzern ermöglichen, adaptive, skalierbare Echtzeit-KI zu entwickeln und einzusetzen.

Wir sind davon überzeugt, dass der Bauplan der Natur für Intelligenz die beste Grundlage für die Skalierung von Systemen in Richtung KAI und darüber hinaus bietet, sagt Gabriel René, Founder und CEO von VERSES. Ein Fundament, das intelligentere, sicherere und nachhaltigere, standardbasierte Ansätze für allgemeine und superintelligente Systeme ermöglichen kann. Aufbauend auf diesem Fundament hat unsere jüngste Forschung einen vielversprechenden neuen Weg zu diesem Ziel aufgezeigt.

Den vollständigen Brief können Sie unter www.verses.ai/open-letter lesen.

Über VERSES

VERSES AI ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf biologisch inspirierte verteilte Intelligenz spezialisiert ist. Unser Vorzeigeprodukt Genius ist den natürlichen Systemen und Neurowissenschaften nachempfunden. Genius ist in der Lage zu lernen, sich anzupassen und mit der Welt zu interagieren. Zu den wichtigsten Funktionen von Genius gehören Verallgemeinerbarkeit, prädiktive Abfragen, Echtzeitanpassung und ein automatisiertes Computernetzwerk. Genius basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und X.

