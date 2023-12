Startseite Playtastic Ferngesteuerter Mosasaurus für Wasser Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-19 13:06. Der perfekte Spielgefährte für actionreiche Abenteuer auf dem Wasser - Schwimmt auf dem Wasser

- Sprüht per Knopfdruck Wasser aus dem Rücken

- 2,4-GHz-Funk-Fernsteuerung mit bis zu 20 m Reichweite

- Körper und Flosse sind beweglich

- Realistische Schuppen-Struktur Spannende Abenteuer auf dem Wasser erleben: Der Mosasaurus schwimmt frei im Wasser und sprüht per

Knopfdruck Wasserfontänen aus dem Rücken. Einfache Steuerung per Fernbedienung: Dank Funk-Fernsteuerung lässt sich der ferngesteuerte Dinosaurier-

Fisch (https://www.pearl.de/mtrkw-12338-ferngesteuerte-dinosaurier-fische.shtml) von Playtastic (https://www.pearl.de/ar-2-51.shtml) kinderleicht im Gewässer manövrieren - und das Kind übernimmt die Kontrolle! Das

bringt Spaß für Groß und Klein! Zusammen mit Freunden spielen: Dank 2,4-GHz-Funktechnologie ist das störungsfreie Spielen mit mehreren

Dinos gleichzeitig möglich. Beispielsweise kann man zwei Saurier und mehr um die Wette schwimmen

lassen. - Vielseitiger Spielgefährte: schwimmt auf dem Wasser und kann Wasser aus dem Rücken sprühen

- Viel Liebe zum Detail: realistische Schuppen-Textur

- Beweglicher Körper und Flosse

- Volle Kontrolle per Funk-Fernbedienung mit bis zu 20 Metern Reichweite: vorwärts/rückwärts, links/

rechts, links rückwärts/rechts rückwärts, Demo-Modus (automatischer Schwimm-Modus), Wasser sprühen

- Ein/Aus-Taste an Funk-Fernsteuerung

- 2,4-GHz-Funk: Spielen mit mehreren Mosasauriern störungsfrei möglich

- Stromversorgung Mosasaurus: Li-Ion-Akku mit 500 mAh, für bis zu 20 Minuten Laufzeit, lädt per USB

(USB-Netzteil bitte dazu bestellen, Ladezeit: ca. 80 Minuten)

- Stromversorgung Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro, 1,5 Volt (bitte dazu bestellen)

- Maße: 40 x 14,5 x 7,5 cm, Gewicht: 400 g

- Spielzeug-Mosasaurus inklusive Fernbedienung, Akku, USB-Ladeadapter, Schraubendreher und

deutscher Anleitung

- EAN: 4022107418706 Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Achtung: Kleinteile können verschluckt werden! Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7453-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7453-4404.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/boZkiwtBW9jGrn7 PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten