Mit Oxana Abovskaya auf der Karriereleiter nach oben: Für Ost-Europäische Frauen in Frankfurt

Von der Ukraine nach Frankfurt: Wie Oxana Abovskaya Frauen aus Osteuropa zu erfolgreichen Karrieren verhilft

Oxana Abovskayas 7 Herzenspunkte für Frauen im Berufsleben

Sie kam selbst vor 25 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland, als weltweit tätige Beraterin hat Oxana Abovskaya heute ihr eigenes Unternehmen und berät Frauen aus Osteuropa auf dem Weg zur eigenen Karriere.

Zur großen Abschlussveranstaltung der Seminar- und Eventreihe "Female Art Business" im Skyline Plaza war die erfolgreiche Gründerin und Unternehmerin Oxana Abovskaya der Einladung der Initiatorin und Deutschlands bekanntester Entscheidungs-Expertin Dr. Johanna Dahm gern gefolgt, um von ihrem Werdegang zu berichten. Frauen aus dem Gesundheitsbereich, dem Finanzwesen, Notarinnen und Anwältinnen sowie aus Fotografie und Film diskutierten über Ihre Zukunftsaussichten in Deutschland, Businessaufbau und Karriereaussichten im Raum Frankfurt. Auch Vertreterinnen des Personaldienstleisters Adecco bereicherten die Diskussion durch Erfolgsgeschichten von Gründerinnen und Geschäftsfrauen mit Migrationshintergrund.

Female Art Business: Oxanas Abovskayas Beitrag zur Ermutigung von Frauen in Deutschland

Oxana Abovskaya, die in weltweiten Projekten die Rechte, beruflichen und finanziellen Interessen von Frauen vertritt, weiß durch ihre Zusammenarbeit mit Global Fund, WHO usw., dass die Lage für Frauen vielerorts noch immer prekär ist. Darum freut sie sich so über das rege Interesse des hochkarätigen Publikums. Auch Johanna Dahm, Geschäftsführerin der Dahm International Consulting und mit Tülay Sanlav (Sanlav-Das Konzept) Schirmherrin von "Female Art Business" ist sehr zufrieden: "Wir brauchen Rolemodels wie Oxana, die für die Ermutigung von Frauen UND die interkulturellen Möglichkeiten in Deutschland sorgen. Wir lassen sonst zuviel Potenzial ungenutzt". Auch Center Manager Olaf Kindt ist sehr offen für internationale Kooperationen und die Ansiedelung von Dienstleistungen im Center: "Themen wie Erfolg und Karriere beschäftigen und bewegen Menschen. Wir wollen dafür gern Räume schaffen!"

Sie spricht Klartext: Oxana Abovskayas 7 Herzenspunkte für Frauen im Berufsleben

Oxana Abovskaya spricht offen über ihren Weg und lässt Höhen und Tiefen nicht aus. 7 Punkte liegen ihr besonders am Herzen, um die weiblichen Karriere in Deutschland zu ebnen:

+ Du brauchst ein Zielbild! Je konkreter Du Dir Deine Zukunft visualisiert, desto eher kannst Du daran arbeiten. Was ist Dir wichtig, was sind Deine Werte, wenn Du an Familie, Beruf, Deinen Erfolg, Dein Leben denkst?

+ Bildung und Qualifikationen: Eine gute Ausbildung und Qualifikationen sind entscheidend für den Erfolg. Es ist wichtig, sich über die Anforderungen des deutschen Arbeitsmarktes zu informieren und gegebenenfalls zusätzliche Qualifikationen zu erwerben.

+ Sprachkenntnisse: Deutschkenntnisse sind unerlässlich, um in Deutschland erfolgreich zu sein. Es ist ratsam, Deutschkurse zu besuchen und die Sprache so gut wie möglich zu beherrschen.

+ Netzwerken: Das Knüpfen von Kontakten in Deutschland ist wichtig, um berufliche Möglichkeiten zu entdecken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Newcomers-Network oder Internations

+ Anpassungsfähigkeit: Es ist hilfreich, die deutsche Kultur und Arbeitskultur kennenzulernen. Dies kann den Erfolg im Berufsleben verbessern und die Integration erleichtern. Die Kulturen haben immer eine große Schnittmenge, und darauf lässt sich gut aufbauen

+ Strategien: Es ist wichtig, sich über die gängigen Standards in Deutschland zu informieren: wie bewirbst du dich? Wie bereitest du dich auf ein Networking vor? Wie pitchst du dein Unternehmen? Wie bekommst du neue Kontakte etw für eine PR Beratung etc. Gute Vorbereitung ist in Deutschland viel Wert und der Halbe Erfolg.

+ Mentoring und Unterstützung: Oxana hat sich selbst Ratschläge und Unterstützung von Menschen eingeholt. die bereits in Deutschland erfolgreich sind: "Ein Mentor kann wertvolle Einblicke und Ressourcen bieten. Bitte macht das auch, dann geht es viel schneller und ihr trefft die richtigen Entscheidungen", so die Beraterin.

Oxana Abovskaya lebt und arbeitet die Hälfte des Jahres in Bad Homburg, die anderen 6 Monate ist sie unterwegs. Sie weiß, dass Erfolg überall ein Stück anders definiert wird und nicht ausschließlich von der Herkunft oder dem Geschlecht einer Person abhängt. "Aber wir alle tragen ein Stück Vergangenes mit. Und damit das nicht zu schwer wird, sind Engagement, Anstrengung und die richtigen Strategien eine gute Chance für Frauen gerade aus Osteuropa, in Deutschland erfolgreich zu sein.

Oxana Abovskaya ist Executive & Career Coach, die Frauen aus der ganzen Welt dabei unterstützt, ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Besonders engagiert sie sich für ausländische Frauen, die in Deutschland leben und ihr Potenzial ausschöpfen möchten. Mit ihrem Coaching möchte sie Frauen stärken und ihnen helfen, ein nachhaltiges Wachstum und eine Selbstwertschätzung zu erreichen.

Geboren in der Ukraine und aufgewachsen in Moldawien, hat Oxana Abovskaya die turbulenten Nachwirkungen der Auflösung der Sowjetunion überstanden, wo Träume über Nacht verschwanden und Karrierewege obsolet wurden. Im Jahr 1999 begann sie in Deutschland ein neues Abenteuer und tauchte in die Traditionen, die Sprache und die Kultur des Landes ein.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang war sie bei EPOS Health Management, einem in Deutschland ansässigen Beratungsunternehmen für Gesundheitsmanagement, tätig, wo sie in 15 Ländern auf vier Kontinenten Initiativen zur Reform des Gesundheitssektors leitete. Als Programmmanagerin hatte sie die Ehre, Gesundheits- und Sozialreforminitiativen für angesehene Führungspersönlichkeiten zu beraten, darunter Gesundheitsminister und Vorstandsvorsitzende in Moldawien, der Ukraine, Vietnam, der Kirgisischen Republik, Usbekistan und Belize, um nur einige zu nennen. Die KfW, die EU, die GIZ, die Weltbank, die Weltgesundheitsorganisation und die Asiatische Entwicklungsbank haben Oxana Abovskaya damit beauftragt, in der Entwicklungshilfe positive Veränderungen für Menschen auf der ganzen Welt herbeizuführen.

Mit der Entwicklung ihrer Karriere veränderte sich auch die Landschaft, und sie musste sich an neue Gegebenheiten anpassen, als das Unternehmen, dem sie großen Wert beimaß, selbst Veränderungen durchlief. Da die Tätigkeit als Coach für Personen aus ihrem Hilfsprojekt sie schon immer begleitete, ist Mentoring schon immer ein integraler Bestandteil ihres Arbeitsablaufs. Es ist für sie eine Mission, andere Menschen zu coachen und deshalb möchte sie nun besonders viel Zeit diesen Aufgaben widmen.

Frauen stehen im Berufsleben oft vor besonderen Herausforderungen. Oxana Abovskaya hat diese Herausforderungen selbst erlebt und überwunden und ist nun fest entschlossen, anderen Frauen dabei zu helfen, dasselbe zu tun. Sie bietet Coaching in Englisch, Ukrainisch, Russisch und Deutsch an, um sicherzustellen, dass sie Frauen, mit ihrem jeweiligen Sprachvermögen, aus aller Welt erreicht. Sie unterstützt sowohl Frauen, die gerade erst befördert worden sind, als auch solche, die einen Umzug planen oder in ein anderes Land ziehen und sich in der neuen Gesellschaft integrieren wollen.

Ihre Coaching-Techniken basieren auf ihrer umfangreichen Ausbildung und ihrer langjährigen Führungserfahrung. Sie ist davon überzeugt, dass es wichtig ist, ehrlich über die Realität hinter den perfekt inszenierten Social-Media-Posts zu sprechen, um eine authentische und erfolgreiche persönliche Marke aufzubauen.

Oxana Abovskayas Mission ist es, Frauen zu stärken und ihnen zu helfen, ein nachhaltiges Wachstum und eine Selbstwertschätzung zu erreichen. Mit ihrer Unterstützung können Frauen ihr volles Potenzial ausschöpfen und ihre beruflichen Ziele erreichen.

