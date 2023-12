Zwei Marktführer kommen zusammen: Bitpanda bietet ab sofort PayPal als zusätzliche Zahlungsmethode für Einzahlungen

Berlin, 19. Dezember 2023 - Das europäische Fintech-Einhorn Bitpanda (https://www.bitpanda.com/de)bietet ab sofort PayPal als kostenfreie Option für Einzahlungen seiner deutschen und österreichischen Kunden an. Diese Integration mit PayPal ergänzt das vorhandene große Angebot an Einzahlungsmethoden, zu denen u.a. Apple Pay, SEPA-Banküberweisungen, Visa & Mastercard gehören. Bitpanda unterstreicht damit seine Marktführerschaft, lokalisiert weiter sein Angebot und reagiert mit der Integration dieser beliebten Zahlungsmethode auf Wünsche, die Nutzer an das Fintech gerichtet haben. Nutzern in Deutschland und Österreich steht ab sofort eine weitere einfache, schnelle sowie sichere Einzahlungsmethode zur Verfügung - und das kostenfrei. Das ist in dieser Form einzigartig am Markt und wird den Zugang zu Kryptowährungen weiter erleichtern.

Eric Demuth, CEO von Bitpanda, kommentiert: "Die Integration von PayPal in Bitpanda's Ökosystem als Zahlungsmethode ist eine weitere wesentliche Entwicklung hin zu maximaler Benutzerfreundlichkeit. Wir freuen uns, unserem wachsenden Kundenstamm in Deutschland und Österreich nun noch mehr Flexibilität und Komfort bieten zu können, während sie weiter in die Welt der digitalen Assets eintauchen. Mit Bitpanda als Marktführer haben Investoren den am besten regulierten Player in Europa, auf den sie mit ihren Investments setzen können."

Zwei Fintech-Vorreiter vereint

PayPal bietet Benutzern eine einfache, schnelle und sichere Möglichkeit, Zahlungen abzuwickeln. Die Integration dieses bewährten Anbieters in die Bitpanda Plattform zeigt einmal mehr Bitpandas Engagement für Innovation und Benutzerfreundlichkeit. Durch die Einführung von PayPal als Zahlungsmethode treibt Bitpanda die Entwicklung des Krypto-Zahlungsökosystems voran und ebnet den Weg für eine breitere Akzeptanz von digitalen Assets.

Europas größtes Angebot an digitalen Assets

Bitpanda bietet jetzt über 2600 handelbare digitale Vermögenswerte auf seiner Multi-Asset-Investmentplattform an, darunter mehr als 350 Krypto-Assets. Damit hat das Fintech eines der umfangreichsten Angebote an handelbaren Kryptoassets in Europa, weltweit - und agiert zugleich als der vertrauenswürdigste Anbieter, da es die am stärksten regulierte Krypto-Plattform in Europa ist.

Das Angebot von Bitpanda geht über Kryptowährungen hinaus, mit fortschrittlichen Funktionen in den Bereichen Aktienhandel, Indizes sowie der Bitpanda Spotlight (https://www.bitpanda.com/de/bitpanda-spotlight)-Funktion, die einen frühen Zugang zu aufstrebenden Coins ermöglicht. Zudem hat Bitpanda in 2023 seinen über 4 Millionen Nutzern das Staking (https://www.bitpanda.com/de/staking)ermöglicht - für mittlerweile 30 Coins, einschließlich Ethereum. Die Einführung von Bitpanda Cash Plus (https://www.bitpanda.com/de/bitpanda-cash-plus) bietet attraktive Renditen und einen 24/7-Zugang zu mehreren Währungen.

Bitpanda vereinfacht den Vermögensaufbau. Bitpanda wurde 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer in Wien gegründet, um Menschen zu helfen, sich selbst genug zu vertrauen, um finanzielle Freiheit für ihre Zukunft aufzubauen. Die benutzerfreundliche Handelsplattform ermöglicht es sowohl Anfängern als auch erfahrenen ExpertInnen, in die gewünschten Kryptowährungen, Krypto-Indizes, Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe zu investieren - und das rund um die Uhr. Mit über 4 Millionen KundInnen, darunter mehr als 1 Million Investierende aus Deutschland, sowie mehreren Hundert Teammitgliedern aus über 50 Nationen, die sich auf verschiedene Offices und Hubs in Europa verteilen, ist das Unternehmen eines der erfolgreichsten Fintechs Europas.

