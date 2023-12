Startseite Wir stellen vor: Officegurus Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-19 09:45. Officegurus - Die neue Marke der TK Gruppe GmbH für professionelle Büroartikel Die TK Gruppe GmbH gibt mit Stolz die Einführung ihrer neuesten Marke, Officegurus, bekannt. Officegurus hat sich darauf spezialisiert, hochwertige Büroartikel anzubieten, die das Arbeitsleben einfacher und organisierter gestalten. Unser Sortiment umfasst unter anderem erstklassige Prospekthüllen, robuste Buchumschläge zum Schutz von Büchereinbänden, praktische Ausweishalter und vielseitige Schlüsselringe.

Officegurus entstand aus der Vision, Arbeitsplätze effizienter und strukturierter zu gestalten. Wir verstehen die Herausforderungen des modernen Büroalltags und bieten Lösungen, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind. Unsere Produkte sind auf die Bedürfnisse von Profis ausgerichtet, die Wert auf Qualität und Haltbarkeit legen. Die Produktpalette von Officegurus zeichnet sich durch ihre Hochwertigkeit und ihr innovatives Design aus. Wir legen großen Wert darauf, Materialien zu verwenden, die sowohl langlebig als auch umweltfreundlich sind, um unseren Kunden Produkte anbieten zu können, die sie mit gutem Gewissen verwenden können. Wir laden Händler und Büroprofis ein, die Welt von Officegurus zu entdecken und ihre Arbeitsplätze mit unseren professionellen, qualitativ hochwertigen Büroartikeln zu bereichern. Für weitere Informationen über Officegurus und unser Sortiment besuchen Sie bitte unsere Website. Jetzt unsere neue Marke Officegurus entdecken! (https://tk-gruppe.com/collections/burobedarf-schreibwaren) Über die TK Gruppe GmbH

Die TK Gruppe GmbH ist ein führendes Handelsunternehmen, insbesondere im Bereich des Onlinehandels und bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen im Zusammenhang mit Schädlingen. Mit einem Fokus auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit setzt die TK Gruppe GmbH Maßstäbe in der Branche. Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen - beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590

https://www.tk-gruppe.com/ Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590

https://www.tk-gruppe.com/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten