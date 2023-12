Startseite simvalley MOBILE 4G/LTE-Senioren-GPS-Handy-Uhr PW-520.gps Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-12-18 10:13. Per Tastendruck kontaktiert man in Notsituationen schnell seine Kontakte - Sicherheit dank Garantruf Easy® - mit einem Tastendruck im Notfall

- Dank 4G/LTE-Konnektivität bleibt man in allen Lebenslagen erreichbar

- Kamera für Video-Telefonie, Foto- und Video-Aufnahme

- Geofencing mit App-Benachrichtigung einrichtbar

- Herzfrequenz-Überwachung, SpO2-Messung, GPS-Ortung, Freisprech-Funktion u.v.m.

- Akku für bis zu 2 Tage Laufzeit und wasserdichtes Gehäuse nach IP68 Alles Wichtige auf einen Blick: Neben Uhrzeit und Datum zeigt die 4G/LTE-Senioren-GPS-Handy-Uhr (https://www.pearl.de/mtrkw-12327-4g-lte-senioren-gps-handy-uhren-mit-not...) von

simvalley MOBILE (https://www.pearl.de/ar-2-326.shtml) eingegangene Anrufe und Benachrichtigungen an. Auf dem Display liest man außerdem

die Herzfrequenz sowie die Blutsauerstoff-Sättigung SpO2 ab. Schnelle Hilfe in Notfällen: Man hält einfach die Ein/Aus-Taste an der Handyuhr gedrückt, um einen Notfall-

Anruf auszulösen. Die Uhr ruft sofort einen der Notfall-Kontakte an und verschickt eine Nachricht mit dem

GPS-genauen Standort. Es können bis zu 3 Notfall-Kontakte in der App hinterlegt werden. Exakte Positionsbestimmung: Per Tracking über GPS, A-GPS, LBS und WLAN wissen die Kontakte im Fall der

Fälle, wo man sich gerade befindet. Denn die Position wird auf wenige Meter genau auf einer Landkarte

angezeigt. Viele Extras: Mit der kostenlosen App versendet man Sprach- sowie Text-Nachrichten und setzt Anrufe ab.

Zusätzlich haben auf Wunsch auch Familienmitglieder wie z.B. Kinder Zugriff auf die Handyuhr. So

überwachen die berechtigten Personen die Gesundheitsdaten oder erhalten dank Geofencing-Funktion eine

Benachrichtigung, wenn man eine vorgegebene Aufenthalts-Zone verlässt. - Ideal für Senioren, Alleinarbeiter & Co.

- 4G/LTE-fähig

- Tracking* über GPS, A-GPS, LBS und WLAN

- Vertrags- und SIM-Lock-frei: einfach die Nano-SIM-Karte einlegen

- Garantruf ® Easy für SOS-Funktion: bis zu 3 persönliche Notfall-Nummern für SMS mit

Standortdaten, Rückrufkontrolle und automatischer Rufannahme mit Freisprechen

- Mit Herzfrequenz-Überwachung, SpO2-Messung, GPS-Ortung, Schrittzähler, Freisprech-Funktion,

Alarm-Funktion, Medizin-Reminder und weiteren Extras

- Integrierte Kamera für Video-Telefonie per App und zum Aufnehmen von Fotos

- Kostenlose App für Einstellungen, Benachrichtigungen, Telefonbuchverwaltung, GPS-Ortung und mehr

- Geofencing mit App-Benachrichtigung beim Verlassen des vordefinierten Bereichs

- Einfache Bedienung via Touch-Screen: 1,69"" / 4,3 cm Diagonale, 240 x 280 Pixel

- Warnt bei niedrigem Akkustand

- Slot für Nano-SIM-Karte (Nano-SIM-Karte nicht enthalten)

- Wasserdichtes Gehäuse: IP68

- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 720 mAh für bis zu 2 Tage Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: ca. 42 x 55 x 16 mm, Gewicht: 52 g

- 4G/LTE-GPS-Handyuhr inklusive USB-Ladekabel, SIM-Öffnungs-Werkzeug und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107422482 *Tracking ist nur mit dem Einverständnis der betroffenen Personen erlaubt. Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5482-625

