Startseite Einsatz für Ukraine: Mykhailo Romanenko & Volontäre Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-12-18 09:53. Mykhailo Romanenko, Gründer von Eternity INC und Unternehmer im IT-Bereich, bekannt als einer der reichsten Bitcoin-Inhaber, ist nicht nur für seine beruflichen Erfolge bekannt, sondern auch für seine karitative Arbeit. Er ist aktiv in der "NGO Volunteer Initiative of Ukraine" und in der "Association WEB3 of Ukraine". Am 9. Dezember, zur Würdigung des Internationalen Tags der Volontäre, haben wir unseren unermüdlichen Volontären gedankt und ihre selbstlosen Beiträge zur Volunteer Initiative of Ukraine gewürdigt. Mit großem Stolz und Dankbarkeit überreichten wir jedem Volontär Anerkennungszertifikate, die den unschätzbaren Einfluss ihrer Arbeit auf das Leben vieler Menschen anerkennen. Für einige war dieser Tag noch besonderer, denn eine ausgewählte Gruppe erhielt verdientermaßen Orden, ein Symbol für ihr außergewöhnliches Engagement für unsere Sache. Ein besonderer Dank gilt Mykhailo Romanenko, der als Mäzen die Volontärarbeit nicht nur ideell, sondern auch finanziell unterstützt. Seine großzügige finanzielle Hilfe und Versorgung mit Lebensmitteln für Bedürftige in der Ukraine in diesen schwierigen Kriegszeiten sind beispielhaft. Sein Mitgefühl kennt keine Grenzen, und seine Taten inspirieren uns alle. An jeden Volontär: Danke, dass Sie die treibende Kraft hinter unserer Mission sind. Ihr Mitgefühl kennt keine Grenzen, und Ihre Taten inspirieren uns alle. Volunteer Organization Kontakt

