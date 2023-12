Startseite Klondike Gold stockt Volumen der Privatplatzierung auf 1.100.000 $ auf Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-12-15 20:06. NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT 14. Dezember 2023, Vancouver, BC. Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 27. November 2023 bekannt zu geben, dass das Platzierungsvolumen des Emissionsangebots vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange um 350.000 $ erhöht wurde, um im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (die Finanzierung) einen Bruttoerlös von bis zu 1.100.000 $ an Flow-Through-Mitteln (die Flow-Through-Platzierung) und Non-Flow-Through-Mitteln (die Non-Flow-Through-Platzierung) aufzubringen. Die Flow-Through-Platzierung wird aus dem Verkauf von Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,09 $ pro Flow-Through-Einheit bestehen, wobei jede Flow-Through-Einheit aus einer Stammaktie, die für kanadische Einkommenssteuerzwecke eine Flow-Through-Aktie ist, und einem Aktienkaufwarrant besteht. Die Non-Flow-Through-Platzierung wird aus dem Verkauf von Einheiten zu einem Preis von 0,08 $ pro Einheit bestehen, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Aktienkaufwarrant besteht. Jeder Aktienkaufwarrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,18 $ pro Stammaktie über einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Ausgabedatum. Es kann eine Vermittlungsgebühr auf den Bruttoerlös der Finanzierung gezahlt werden. Die Finanzierung kann in Tranchen abgeschlossen werden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Finanzierung für die weitere Exploration und Erschließung der unternehmenseigenen Konzessionsgebiete im kanadischen Yukon sowie als allgemeines Betriebskapital (Working Capital) zu verwenden. Alle Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum. IM NAMEN VON KLONDIKE GOLD CORP. Peter Tallman Peter Tallman

President und CEO FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Telefon: (604) 609-6138

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Website: www.klondikegoldcorp.com IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

