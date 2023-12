Startseite Selbstwert steigern - Vom Unsichtbarsein zum Strahlen Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-15 19:21. Steigere deinen Selbstwert und erlange Stressbewältigung! Gratis Webinar 2. In diesem packenden Webinar erfährst du, wie du deine Unsicherheiten überwindest und endlich dein volles Potenzial entfalten kannst. Begleite Irmgard, eine leitende Büroangestellte, auf ihrer Reise zu einem gestärkten Selbstwert und einer besseren Stressbewältigung. Irmgard fühlt sich unsichtbar und traut sich kaum, bei Veranstaltungen und Events ein Wort zu sagen. Dabei besitzt sie das Wissen, um im Betrieb alle anderen in den Schatten zu stellen. Doch als Dauer-Single verliert sie immer mehr den Kontakt zur Außenwelt und ihre Gesundheit leidet darunter. Sehnst du dich auch danach, unbeschwert deine Jugend zu genießen und mit Gleichgesinnten auf Events und Veranstaltungen zu feiern? Möchtest du deine Kompetenz mit Präsenz bei Meetings präsentieren? Dann melde dich jetzt zum kostenlosen Webinar an und erfahre, wie du deinen Selbstwert steigerst und Stress besser bewältigst. Dieses einzigartige Erfahrungsfeld bietet dir die Möglichkeit, deine eigene Kraft und Resilienz zu entdecken, dich mit anderen Betroffenen auszutauschen und praxisorientierte Übungen zu erleben. Worauf wartest du noch? Mache den ersten Schritt zu einem selbstbewussten und stressfreien Leben. Melde dich jetzt an und erlebe, wie du deinen Selbstwert steigerst und Stress besser bewältigst! Link zur Anmeldung (https://www.helene-kollross.de/shop/stressbewaeltigung-webinar-2/) 5 Merkmale von geringem Selbstwert: 1. Angst vor Ablehnung: Menschen mit geringem Selbstwert fürchten oft, nicht akzeptiert oder abgelehnt zu werden, und meiden daher soziale Situationen oder trauen sich nicht, ihre Meinung zu äußern. 2. Mangelndes Selbstvertrauen: Ein niedriger Selbstwert geht oft mit einem geringen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten einher. Betroffene zweifeln häufig an sich selbst und trauen sich nicht, ihre Stärken und Kompetenzen zu zeigen. 3. Negative Selbstwahrnehmung: Menschen mit geringem Selbstwert haben oft ein negatives Bild von sich selbst. Sie neigen dazu, sich selbst herabzusetzen, ihre Erfolge herunterzuspielen und ihre Fehler überzubewerten. 4. Perfektionismus: Personen mit geringem Selbstwert setzen sich oft hohe Maßstäbe und erwarten von sich selbst, immer perfekt zu sein. Sie haben Angst vor Kritik und setzen sich stark unter Druck, was zu erhöhtem Stress und geringer Stressbewältigung führen kann. 5. Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen: Menschen mit geringem Selbstwert haben oft Schwierigkeiten, ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen klar zu kommunizieren und durchzusetzen. Sie haben Angst vor Konflikten und möchten anderen Menschen gefallen, selbst wenn es auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit und des eigenen Wohlbefindens geht. Helene Kollross StressFree - Stressbewältigung:

