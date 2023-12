Startseite Clevere Raumgestaltung mit Schiebetürsystemen für kleine Räume Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-12-15 17:07. Schiebetürsystem sparen nicht nur Platz, sondern sind auch die elegante Lösung für flexible Raumgestaltung. Häfele, Experte für Wohnlösungen, verrät, welches System sich für welchen Einsatz eignet. In kleinen Räumen zählt jeder Quadratmeter. Schiebetürsysteme sind dabei mehr als nur platzsparende Möbelkomponenten - sie sind die smarte Lösung für eine optimale Raumausnutzung. Bei Häfele, Ihrem Experten für innovative Wohnkonzepte, stehen verschiedene Schiebetürsysteme zur Auswahl, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend sind. 1. Lineare und flächenbündige Schiebetüren: Lineare Schiebetüren und flächenbündige Schiebetüren eignen sich perfekt für große Schränke. Die parallel laufenden Türflügel ermöglichen einen bequemen Zugang zum Schrankinhalt. Eine besondere Variante für Umkleideräume und Garderoben sind verspiegelte Türen, die nicht nur funktional sind, sondern auch ein stilvolles Ambiente schaffen.

2. Faltschiebetüren: Das Faltschiebetürsystem ermöglicht die Faltung der Türflügel und eignet sich besonders für Möbel in Ecken, wo lineare oder flächenbündige Schiebetüren nicht praktikabel sind. Diese flexible Lösung bietet zugleich eine moderne Optik und platzsparende Funktionalität.

3. Drehschiebetüren: Drehschiebetüren verstauen die Türflügel seitlich in einer Parktasche. Diese Lösung eignet sich hervorragend für schmalere Schrankelemente, insbesondere in der Küche. Die seitliche Verstauung ermöglicht eine optimale Raumausnutzung. Schiebetürsysteme als innovative Raumteiler: Ein besonderes Highlight für die flexible Raumgestaltung sind Raumteiler mit Schiebetürelementen. Auf der Website von Häfele ( www.haefele.at ), dem Experten für Schiebetürlösungen, können Sie inspirierende Lösungen für eine moderne Raumgestaltung entdecken. Die Auswahl reicht von funktionalen Schranksystemen bis hin zu stilvollen Raumteilern für ein zeitgemäßes Wohngefühl. Nutzen Sie die Vielseitigkeit der Schiebetürsysteme von Häfele, um kleine Räume effizient zu gestalten und gleichzeitig einen eleganten Touch zu verleihen. Schaffen Sie mit innovativen Möbellösungen und Raumteilern eine harmonische Wohnatmosphäre, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Häfele Austria GmbH

Herr Günter Bachinger

Römerstraße 4

5322 Hof bei Salzburg

Österreich fon ..: +43 (0)6229/39 0 39-0

fax ..: +43 (0)6229/39 0 39-30

web ..: https://www.haefele.at/de/

email : info@haefele.at Häfele ist ein international tätiges Unternehmen für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme. Kunden aus der Möbelindustrie, aus Handel und Handwerk sowie Architekten, Planer und Bauherren setzen auf die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Häfele. Bei Häfele bekommen Kunden eine große Auswahl an Zierbeschlägen, Möbelgriffen und Möbelknöpfen aller Art und können aus einem reichen Sortiment Möbelzubehör aller Art auswählen, vom Garderobenhaken bis zu Griffen für Glastüren. Auf der Website www.haefele.at können alle Produkte rasch und sicher bestellt werden. Pressekontakt: Häfele Austria GmbH

Herr Günter Bachinger

Römerstraße 4

5322 Hof bei Salzburg fon ..: +43 (0)6229/39 0 39-0

web ..: https://www.haefele.at/de/

email : presse@romanahasenoehrl.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten