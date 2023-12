Startseite 2024 - SEO ist tot! - Neue Google Suche (SGE) killt SEO! Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-15 03:48. SEO wird sich im Jahr 2024 grundlegend verändern müssen Führende SEO Spezialisten sind sich einig: SEO ist endgültig vorbei, denn Google bringt im Jahr 2024 seine neue Googe-Suche (SGE) heraus. Die brandneue KI-Suche von Google wird auch SEO maßgeblich verändern. Vorbei sind die Zeiten, wo nur ein paar blaue Links das Geschehen bei Google geprägt haben. Viele SEO Agenturen und SEO Experten sind auf diese fundamentale Veränderung gar nicht vorbereitet. Es fehlt schlichtweg am notwendigen Spezial-Knowhow. SGE SEO wird jedoch eine absolute Notwendigkeit werden, um im noch härteren Aufmerksamkeitswettbewerb überhaupt bestehen zu können. Die Nr. 1 SEO Textagentur in Österreich & Südtrirol (https://www.seo-textagentur.at) hat alles Wissenswerte zum Thema SGE SEO inkl. 12 Key-Takeaways zusammengestellt: seo-textagentur.at/2024-seo-tipps-sge-seo-ki (https://seo-textagentur.at/2024-seo-tipps-sge-seo-ki) Textagentur: SEO & Texter für SGE SEO Content Marketing

