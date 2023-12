NurExone Biotech: Analyst erwartet hohes Kurspotential

Ein Analystenkommentar gibt dem Pharmaunternehmen NurExone Biologic Inc. Rückenwind. Das neue Kursziel von CAD$ 4,00 entspricht einer erwarteten Kurssteigerung von über 1.200%. Der Analyst verweist in seiner Begründung auf fundamentale Wachstums-Faktoren.

Analyst prognostiziert Kursziel von CAD$ 4,00

Anfang November 2023 veröffentlichte Litchfield Hills Research ein Update zur Quartalsmitte für NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091). Darin erläutern die Analysten eine Kaufempfehlung und warum sie ein Kursziel von CAD$ 4,00 für realistisch halten. Damit hätte die NurExone-Aktie ein Aufwärtspotenzial von CAD$ 0,30 auf CAD$ 4,00 oder rund 1.200% (Stand: 17. November 2023). Um diese deutlich höhere Kursprognose zu rechtfertigen, verweist Litchfield Hills Research auf fundamentale Faktoren, die das Wachstum des Unternehmens vorantreiben könnten.

Zudem scheint die Aktie noch deutlich unter den absoluten und vergleichbaren Kennzahlen von Pharmaunternehmen aus dem Segment bewertet zu sein: Vergleicht man NurExone mit einem einfachen Durchschnitt seiner Konkurrenten, werden die Aktien mit einem erheblichen Abschlag gehandelt.

Wachstumstreiber für NurExone

Zu den Wachstumstreibern von NurExone gehören das Erreichen der Q2-Ziele, der bewilligte Eureka-Zuschuss, die Zusammenarbeit mit Prof. Teo Forcht Dagi und die kürzlich von der US Food and Drug Administration (FDA) erteilte Orphan Drug Designation (ODD).

- Eureka-Zuschuss in Höhe von 1 Million NIS (244.000 EUR) von der Israel Innovation Authority (IIA")

Am 11. Oktober 2023 gab NurExone bekannt, dass es einen Eureka-Zuschuss für seine Zusammenarbeit mit dem kanadischen Unternehmen Inteligex Inc. zur Entwicklung einer innovativen Hybridtherapie erhalten hat, die auf den komplexen Markt für chronische Rückenmarksverletzungen zugeschnitten ist. Dies wurde von der israelischen Innovationsbehörde (IIA) im Rahmen des europaweiten Eureka-Programms nach einer strengen Prüfung des Projektansatzes und -ziels genehmigt.

- Prof. Teo Forcht Dagi unterstützt NurExone als wissenschaftlicher Berater und Beiratsmitglied

Seit Oktober unterstützt auch Prof. Teo Forcht Dagi, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Neurochirurgie und Neurophysiologie, NurExone. Und er tut dies aus Überzeugung. Zum einen glaubt er an das regenerative Potenzial von Exosomen bei neurologischen Erkrankungen. Zum anderen hält er die Forschungserfolge von NurExone bei Rückenmarksverletzungen für so bahnbrechend, dass er das Unternehmen als "Innovationstreiber" bezeichnet.

- NurExone erhält von der US Food and Drug Administration den ODD-Sonderstatus für die ExoPTEN-Therapie bei seltenen Krankheiten

Am 30. Oktober gab das Unternehmen schließlich bekannt, dass die FDA den

Orphan Drug Designation (ODD) für die ExoPTEN-Therapie von NurExone bei akuten Rückenmarksverletzungen erteilt hat. ExoPTEN wurde bereits als intra-nasal verabreichte Formulierung in einer internen präklinischen Studie an querschnittsgelähmten Ratten erfolgreich getestet. Der besondere ODD-Status bietet wichtige finanzielle und strategische Vorteile für den weiteren Forschungs- und Entwicklungsprozess von NurExone - zum Beispiel Steuererleichterungen, ein verkürztes Zulassungsverfahren und Marktexklusivität in den USA.

Laut Litchfield Hills sollen diese Wachstumsfaktoren dazu beitragen, dass NurExone seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit schneller und kostengünstiger vorantreiben und Millionen von Patienten mit Rückenmarkserkrankungen Hoffnung geben kann.

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes Pharmaunternehmen, das eine biologisch basierte ExoTherapy-Plattform entwickelt, die Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen nicht-invasiv verabreicht werden kann. Das ExoTherapy-Konzept wurde in Tierversuchen am Technion, Israel Institute of Technology, nachgewiesen. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft NurExone Biologic Ltd. überträgt NurExone die Behandlung auf den Menschen, und das Unternehmen verfügt über eine weltweite Exklusivlizenz des Technion und der Universität Tel Aviv zur Entwicklung und Vermarktung der Technologie.

Was ist das Besondere an NurExone? Lassen Sie uns dies von Professor Teo Dagi, einem angesehenen Wissenschaftler und Professor an der Queensuniversity, in folgendem Video erfahren: youtu.be/TyippzH343A . In Kürze wird ein faszinierender Podcast mit ihm veröffentlicht.

----------

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

