Startseite Vor 110 Jahren entdeckt: der Märchendom Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-12-14 16:07. Saalfelder Feengrotten laden zum Tag der offenen Tür ein Es klingt wie ein Märchen: Ausgerechnet in der Weihnachtszeit vor 110 Jahren gab die Natur ihr schönstes Geheimnis preis. Am 22. Dezember 1913 entdeckten mutige Forscher in der einstigen Grube "Jeremias Glück" den Hohlraum, der heute als "Märchendom" den stimmungsvollen Glanzpunkt für Führungen und Trauungen in den Saalfelder Feengrotten bildet. Bis dahin waren sie mit dem Freilegen der alten Gänge bereits bis zum "Butterkeller" vorgedrungen, der sie in seiner weißen Reinheit beeindruckte. Doch ein leises Echo hinter dem nächsten Schutt- und Geröllkegel im Stollen ließ sie einen weiteren Hohlraum dahinter vermuten. Ihr Mut und Fleiß wurden belohnt: Sie standen nach vielen weiteren Mühen im "Märchendom". Und so ist es wohl nicht verwunderlich, dass der Anblick dieses Hohlraums die Entdecker ergriffen und überwältigt hat. In Anbetracht der außerordentlichen Schönheit dieser farbenreichen Grotte mit ihren bizarren Tropfsteinen war es ausgerechnet der gestandene Wissenschaftler Hess von Wichdorff, der den Namen "Feengrotten" prägte. In Anbetracht dieser weiteren spektakulären Entdeckung nach den Quellgrotten fasste der damalige Besitzer der Feengrotten, der Berliner Bankkaufmann Adolf Mützelburg, den Entschluss, das ehemalige Bergwerk zu einem Schaubergwerk auszubauen. Bereits fünf Monate später, am 31. Mai 1914, konnten die ersten Besucher im Schein der elektrischen Beleuchtung unter Tage begrüßt werden. Eine der schönsten Schaugrotten der Welt war damit für jedermann zugänglich. Mit seiner farbenfrohen Pracht ist der Märchendom der unumstrittene Höhepunkt einer jeden Führung durch die Feengrotten und nicht umsonst das beliebteste Fotomotiv. Fast 20 Millionen Gäste aus aller Welt haben die Saalfelder Feengrotten seit ihrer Eröffnung im Jahr 1914 besucht. Darunter sind auch viele Menschen, die auf Empfehlung von Freunden und Verwandten aus der Region sowie ganz Thüringen kommen. Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH nimmt dies zum Anlass, für die zahlreichen Empfehlungen Danke zu sagen. Mit einem "Tag der offenen Tür" am 22.12., dem Jubiläumstag der Märchendom- Entdeckung, und am 23.12. sind alle eingeladen, die in der Zeit von 10:00 bis 16:30 Uhr auf eine kostenfreie Entdeckungsreise durch das Schaubergwerk gehen wollen. Da die Teilnehmerzahl der Führungen begrenzt ist, wird eine telefonische Anmeldung unter 03671/ 55040 oder E-Mail an kundenservice@feengrotten.de empfohlen. Informationen und Reservierungen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

