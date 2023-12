Startseite Ratinger Kinder freuen sich über Geschenke von Verisure Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-12-14 14:06. Mitarbeitende des Sicherheitsanbieters spendeten Geschenke für Kinder der Initiative Lernpatenschaft der Caritas Mettmann Ratingen, 14. Dezember 2023 - Circa 50 Kinder der Caritas-Lernpatenschaft an Ratinger Grundschulen freuen sich über Geschenke, die ihnen heute der Verisure (https://www.verisure.de)Weihnachtsmann brachte. Alle Grundschulkinder, die in diesem Schuljahr von Lernpaten der Caritas Mettmann unterstützt wurden, durften sich zu Weihnachten etwas wünschen. Die Wunschzettel der Kinder schmückten dann den Weihnachtsbaum in der Zentrale von Verisure in Ratingen. Mitarbeitende des Sicherheitsanbieters konnten davon einen auswählen, besorgten das gewünschte Geschenk und übergaben es dem Verisure Weihnachtsmann. Mit einem prall gefüllten Sack besuchte heute der Verisure Weihnachtsmann die Karl-Arnold-Schule sowie die Albert-Schweitzer Schule in Ratingen und überreichte dort jedem Kind, das an der Weihnachtsaktion teilgenommen hatte, sein Geschenk. Die Kinder der Erich-Kästner-Schule erhielten ihr Geschenk von Handan Dikyokus, die bei der Caritas Mettmann die Lernpatenschaften koordiniert. Traditionelle Wunschbaumaktion von Verisure erfüllte alle Kinderwünsche

"Auf den Wunschzetteln standen auch dieses Jahr wieder Wünsche, die uns teilweise sehr berührten", erzählt Izabela Basalo, Kommunikationsmanagerin bei Verisure. "Die Weihnachtsaktion mit dem Wunschbaum ist mittlerweile ja schon Tradition bei uns. Alle Wünsche nach einem Buch, einem Kuscheltier, einem Fußball oder etwas Anderem haben unsere Mitarbeitenden auch dieses Jahr wieder gerne erfüllt. Viele haben dann sogar noch etwas dazu gepackt, wovon sie denken, dass sie dem Kind damit eine Freude machen können." Wenn Kinder beim Lernen Hilfe benötigen, vermittelt die Caritas-Lernpatenschaft individuelle Unterstützung durch eine ehrenamtliche Lernpatin oder einen Lernpaten. Der Sicherheitsanbieter Verisure unterstützt dieses erfolgreiche Angebot bereits seit 2019, als der Weihnachtswunschbaum zum ersten Mal in dessen Foyer in der Balcke-Dürr-Allee stand. "Es war einfach wieder schön zu sehen, wie sich die Kinder gefreut haben, als der Weihnachtsmann nach und nach die Päckchen aus seinem Sack holte und jedem Kind ein persönliches Geschenk übergab", sagt Handan Dikyokus von der Caritas Mettmann. "Im Namen der Kinder bedanke ich mich ganz herzlichen Dank bei jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin von Verisure, der oder die dem Weihnachtsmann ein Geschenk zukommen ließ. Die Kinder zu fördern, ist unser zentrales Anliegen, und beschenkt zu werden, ist für sie eine große Freude und stärkt ihr Selbstwertgefühl." "Wir bei Verisure sind überzeugt, dass alle Menschen das Recht auf ein sicheres Leben haben. Dafür müssen sie auch in der Lage sein, Risiken zu erkennen und sich zu schützen", ergänzt Basalo. "Das beginnt mit einer guten Bildung. Die Kooperation mit der Caritas-Lernpatenschaft, die wissbegierige Kinder beim Lernen fördert, indem sie ihnen ehrenamtliche Lernpaten zur Seite stellt, passt daher sehr gut zu unseren Zielen." Über die Lernpatenschaft der Caritas im Kreis Mettmann:

Die Caritas-Lernpatenschaft unterstützt Kinder und Jugendliche an Ratinger Schulen, indem ehrenamtlich tätige Lernpatinnen und Lernpaten diese individuell und qualifiziert in einer persönlichen Einzelbegleitung fördern - hauptsächlich schulisch, aber auch sozial. Diese Begleitung findet einmal wöchentlich für etwa ein bis zwei Stunden statt.

Die Caritas Mettmann sucht regelmäßig Interessierte, die sich vorstellen können, eine Lernpatenschaft zu übernehmen. Informationen dazu stehen zur Verfügung unter www.lernpaten.caritas-mettmann.de (https://www.lernpaten.caritas-mettmann.de). Fragen werden telefonisch beantwortet unter 02102/93946-12 sowie per E-Mail an Handan.Dikyokus@caritas-mettman.de. Verisure ist der führende europäische Anbieter professionell überwachter Sicherheitssysteme mit eigener, VdS-zertifizierter 24/7-Alarmzentrale. Im Jahr 2020 wurde auch Arlo Europe Teil von Verisure. Ursprünglich aus Securitas AB hervorgegangen, sind die Sicherheitsexperten angetreten, um Familien und Kleinunternehmen mit ihrer Kombination aus moderner Technik und qualifizierten Fachkräften top Sicherheit zu einem bezahlbaren Preis zu bieten. Sie schützen bereits mehr als 5 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas. Verisure kümmert sich Tag und Nacht um seine treuen, zufriedenen Kunden, was weltweit zu den stärksten Wachstumsraten und besten Bindungsquoten bei verbrauchernahen Dienstleistungen führt. Das außergewöhnliche Serviceniveau und starke Wertversprechen des Sicherheitsanbieters an seine Kunden, diese bei Einbruch, Brand und medizinischen Notfällen zuhause, im Geschäft sowie unterwegs zu schützen, die Situation direkt zu prüfen und bei Bedarf sofort zu handeln, überzeugen. Bei einem Notfall ruft Verisure nicht nur die Polizei, Rettungskräfte und den Wachdienst. Noch bevor diese eintreffen, werden Eindringlinge direkt mit der einzigartigen ZeroVision® Sichtbarriere vertrieben. Verisure zeichnet sich aus durch sein Kategorie-bildendes Marketing, die hervorragenden Vertriebsleistungen, innovativen Produkte und Dienstleistungen sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung. Kontakt

Verisure Deutschland GmbH

Izabela Basalo

Balcke-Dürr-Allee 2

40882 Ratingen

0800 0800 821

https://www.verisure.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten