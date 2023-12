Startseite Die Deutschen Kinderhospiz Dienste starten Weihnachtsspenden-Kampagne: Wir sind da. Dank dir! Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-12-14 13:52. In Deutschland leben 50.000 Familien, die ein lebensverkürzend erkranktes Kind haben. Für diese Familien ist die Weihnachtszeit dunkler und schwerer als für den Rest der Gesellschaft. Denn die Sorge um die erkrankten Kinder kennt keine Festtagspause, während gleichzeitig die Unterstützung durch vertraute Institutionen viel geringer ist als im normalen Alltag. Und oft ist die soziale Isolation gerade zu den Feiertagen größer als im Rest des Jahres. Die Deutschen Kinderhospiz Dienste unterstützen diese Familien - auch in den Ferien. Und in der für viele Familien schwierigen Vor-Weihnachtszeit. Sie begleiten zuverlässig im Alltag durch gut ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiter:innen, die helfen, Lebensqualität und Lebensfreude in den Familien aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen unter https://deutsche-kinderhospiz-dienste.de/ und auf https://www.instagram.com/hope.kommt.rum/. Die hauptamtlichen Koordinator:innen stehen darüber hinaus den Familien als Ansprechpartner:innen für alle Fragen rund um die Pflege und die Sorge für das kranke Kind zur Verfügung. All das hilft, die Familien zu stabilisieren. Und nur in stabilen Familien geht es auch den erkrankten Kindern so gut wie es eben aufgrund der Erkrankung möglich ist. Um diese Hilfe zu leisten, sind die Deutschen Kinderhospiz Dienste auf Spenden angewiesen und haben jetzt ihre Weihnachtsspenden-Kampagne unter dem Motto "Wir sind da. Dank dir!" gestartet. Beispielsweise wird in ausgewählten Kinos ein Spot gezeigt, mit dem die Deutschen Kinderhospiz Dienste um Spenden bitten. Der Spot zeigt ein festlich verpacktes Geschenk, das auf die Freude beim Schenken verweist. Verbunden wird das mit der Bitte, mit einer Spende lebensverkürzend erkrankten Kindern zu helfen. Der Botschafter der Deutschen Kinderhospiz Dienste, der Schauspieler und Sprecher Herbert Schäfer, hat dem Spot seine Stimme geliehen. Weitere Informationen zur Kampagne sind auf einer eigenen Webseite abrufbar. Hier findet sich auch downloadbares Material, um beispielsweise einen Spendenaufruf im eigenen Familien-, Freundes- und/oder Kollegenkreis zu starten und per Briefvorlage zu erstellen oder auf einer Unternehmenswebseite beziehungsweise auch in eigenen Newslettern die digitalen Vorlagen zu nutzen. Darüber hinaus wurde auf Deutschlands größter Spendenplattform betterplace eine eigene Webseite für die Deutschen Kinderhospiz Dienste eingerichtet. Wer das Projekt der Deutschen Kinderhospiz Dienste unterstützen möchte, kann dies auf vielen Wegen tun:

www.paypal.com/paypalme/deutschekinderhospiz Spendenkonto: DE87 4416 0014 6576 7958 04 https://deutsche-kinderhospiz-dienste.de/ https://deutsche-kinderhospiz-dienste.de/weihnachtsspendenkampagne Über Deutsche Kinderhospiz Dienste:

Im Sommer 2018 fanden die Deutschen Kinderhospiz Dienste ihren Ursprung - mit dem Aufbau des Kinderhospizdienstes "Löwenzahn" in Dortmund nach einem ganz neuen Konzept. Eine moderne Hilfestruktur sollte die Betroffenen über ein medizinisches und nichtmedizinisches Netzwerk ansprechen. Der Selbsthilfegedanke wurde durch den Hilfegedanken ersetzt. Emotionale und praktische Hürden zur Inanspruchnahme der Hilfe wurden konsequent auf ein Minimum gesenkt. Ende 2023 begleitet der Dortmunder Dienst 66 Kinder und Jugendliche. Ähnlich erfolgreich wurde ab 2020 der Standort Bochum aufgebaut. Im Jahr 2021 kamen Dienste in Frankfurt am Main, Regensburg und Schwerin dazu. Dabei wurden Strukturen aufgebaut, die es möglich machen, das neue Konzept künftig auch auf weitere neue Standorte zu übertragen. Ziel ist es, bis 2030 eine bedarfsgerechte Versorgung mit kinderhospizlichen Leistungen in ganz Deutschland zu erreichen. Träger ist der Verein Forum Dunkelbunt e.V.. Sociallinks:

