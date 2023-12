Startseite Virtual Placement: Brandplace integriert Opel-Werbung in "Local Hero" Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-12-14 10:25. Experten für Branded Entertainment unterstützen virtuelle Platzierungen in Primetime-Format München, 14.12.2023 - Wenn ProSieben Prominente auf eine Reise um die Welt schickt, bietet sich international agierenden Marken die ideale Plattform, um sich ihrer Zielgruppe in einem attraktiven Umfeld zu präsentieren. So wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz in zwei Folgen des Primetime-Formats "Local Hero" Werbung von Opel integriert, die auf den ersten Blick kaum als eine solche wahrgenommen wird. Konkret handelt es sich dabei um ein Poster für den neuen Astra Electric, das dank Virtual Placement nachträglich in das digitale Sendematerial der TV-Sendung eingefügt wurde. Das Geheimrezept dieses Werbeformats ist die künstliche Intelligenz von Mirriad, einem internationalen Spezialisten auf dem Gebiet von Virtual Placement. Die KI analysiert das gedrehte Material und gibt Empfehlungen für Szenen, die sich für die gewünschte Integration eignen. In der DACH-Region wird Mirriad von Brandplace vertreten. Agenturinhaberin Sandra Freisinger-Heinl zählt zu den führenden Expert:tinnen Deutschlands im Bereich Branded Entertainment und Product Placement. Mit dieser besonderen Form des In-Content-Advertisings bietet sich Werbekunden eine brandneue Möglichkeit, ihre Marke direkt in der Storyline zu platzieren, ohne diese wie sonst üblich zu unterbrechen. Da das Produkt zudem nicht beim Dreh physisch anwesend sein muss, können Kunden und ihre Agenturen ein Virtual Placement kurzfristig einbuchen und haben so die Möglichkeit, auch brandaktuelle Kampagnen in beliebte TV-Formate zu verlängern. In diesem Jahr realisierte Brandplace gemeinsam mit der Seven.One AdFactory, dem Kreativvermarkter der Seven.One Entertainment Group, bereits Virtual Placements für McDonald's und Emmi CAFFe LATTE. Dabei wurden die McPlant-Produkte nachträglich in das ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show" integriert und die neueste Eiskaffee-Sorte Popcorn virtuell in der Model-Show "Germany's Next Topmodel" platziert. Auch mit RTL und RTL Zwei arbeitet Brandplace als DACH-Repräsentanz für Mirriad zusammen. Zu den Sende-Formaten, in denen Virtual Placement möglich ist, zählen auf RTL zum Beispiel "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sowie "Köln 50667".

"Für das Virtual Placement Format unterstützt Brandplace Marken und Agenturen bei der Auswahl der geeigneten Umfelder und Integrationsformen sowie auch bei der Mediaplanung. Dabei verfolgen wir das Ziel, einen bestmöglichen Output zu erzielen", so Sandra Freisinger-Heinl, CEO von Brandplace. "Wir freuen uns, auf diesem Wege eine neue und bahnbrechende Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, mit der Werbetreibende das Publikum für ihre Marken und Produkte im Moment höchster Aufmerksamkeit begeistern können", sagt Stephan Beringer, CEO von Mirriad. Über Mirriad:

Als führender Anbieter von Virtual Product Placement und In-Content-Advertising fügt die mehrfach patentierte und preisgekrönte Plattform von Mirriad Produkte und Marken dynamisch in TV-, SVOD/AVOD-, Musik- und Influencer-Inhalte ein. Mit seinem Anzeigenformat, das Marken virtuell in Unterhaltungsinhalte integriert, erschafft Mirriad für Content Owners brandneue Umsatzmöglichkeiten, ermöglicht Werbetreibenden eine außergewöhnliche Performanz und sorgt für eine enorme Verbesserung des Zuschauererlebnisses. Mirriad ist derzeit in den USA, Europa und Indien tätig. Über Brandplace:

Die Brandplace GmbH (https://brandplace.de/) ist eine Agentur für Branded Entertainment & Content mit Sitz in München. Unter Leitung von Sandra Freisinger-Heinl bietet das Unternehmen kompetente Unterstützung in den Bereichen Product Placement (auch in VR, AR & Metaverse), Cross Promotion, Branded Content, Digitales Product Placement und Influencer Content. Brandplace ist für zahlreiche nationale und internationale Kunden tätig und fungiert zudem als deutsche Repräsentanz von Mirriad, Experte für digitales Placement in TV, Digital und VoD. Bereits seit 2016 ist sie Chairwoman bei der Branded Content Marketing Association (BCMA), einer internationalen Community für Branded Content und Influencer Marketing. Firmenkontakt

Brandplace

Sandra Freisinger-Heinl

Brettener Straße 2a

80939 München

+49-89-32385671

https://brandplace.de/ Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

022192428140

https://www.forvision.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten