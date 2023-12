Ideale Vernetzung von Life-Sciences und Automatisierung

Personalie: Rahel Bleis ist neue Technologietransfermanagerin im BioRegio STERN-Team

(Stuttgart) - Seit dem 1. Dezember 2023 unterstützt Rahel Bleis als Technologietransfermanagerin das Team der BioRegio STERN Management GmbH (https://www.bioregio-stern.de/de) in Stuttgart. Die 26-Jährige hat an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ihren Bachelor in Molekularer Biologie und anschließend an der Universität Stuttgart den Master of Science in Technischer Biologie gemacht. Ihre Masterarbeit hat sie im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit am Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA erstellt.

Mit diesem Hintergrund ist Rahel Bleis natürlich eine ideale Ergänzung für den erfolgreichen Wirtschaftsentwickler in der BioRegion STERN, der unter anderem die Kooperation zwischen Automatisierungstechnik und den Life-Sciences intensiv fördert. Der 26-Jährigen ist die Entscheidung für ihren neuen Arbeitgeber offenbar sehr leicht gefallen: "Ich erlebe hier ein riesiges lebendiges Netzwerk aus Wissenschaftlern und Unternehmern. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team Gründer zu finden, Innovationen voranzutreiben und Start-up-Ideen zu unterstützen."

Über die BioRegio STERN Management GmbH:

Die BioRegio STERN Management GmbH ist Wirtschaftsentwickler für die Life-Sciences-Branche. Sie fördert im öffentlichen Auftrag Innovationen und Start-ups und trägt so zur Stärkung des Standorts bei. In den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb mit den Städten Tübingen und Reutlingen ist sie die zentrale Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer.

Die BioRegion STERN zählt zu den großen und erfolgreichen BioRegionen in Deutschland. Alleinstellungsmerkmale sind die bundesweit einzigartige Mischung aus Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen sowie die regionalen Cluster der Automatisierungstechnik, des Maschinen- und Anlagenbaus.

