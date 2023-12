Startseite Octiive's ACE: KI-Musiktools Debut Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-13 13:52. Kreative Meisterwerke erschaffen mit ACE Lyrics und ACE Cover Art: Octiive's bahnbrechende KI-Tools. Octiive präsentiert bahnbrechende KI-Tools für Musiker, entwickelt von dem Schweizer Startup Sky Sound Digital. Zürich, Schweiz - 12. Dezember 2023 Octiive, ein weltweit führender Anbieter für die digitale Musikverteilung, plant, mit dem Start seiner innovativen KI-Tools unter der ACE-Serie seines Tochterunternehmens Sky Sound Digital den kreativen Prozess für Musiker zu revolutionieren. Die ersten beiden Tools, ACE Lyrics und ACE Cover Art, sollen am 12. Dezember veröffentlicht werden und versprechen, Künstler mit beispiellosem Support auf ihrer musikalischen Schaffensreise zu unterstützen. ACE Lyrics: Entfesseln Sie Ihr kreatives Potenzial

In Momenten künstlerischer Blockade tritt ACE Lyrics als virtueller kreativer Begleiter auf den Plan und bietet Musikern die Möglichkeit, mühelos vollständige Songtexte zu generieren oder Ideen für ihr nächstes Meisterwerk zu entwickeln. Dieser maßgeschneiderte KI-Textgenerator führt Benutzer durch den kreativen Prozess und fragt nach detaillierten Informationen, um die Ausgabe an den einzigartigen Stil und die Vision des Künstlers anzupassen. ACE Cover Art: Heben Sie Ihre visuelle Identität hervor

ACE Cover Art vereinfacht die Erstellung von Albumcovern und ermöglicht es Künstlern, sich auf ihre Musikproduktion zu konzentrieren. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche können Musiker einen Stil aus einem Dropdown-Menü auswählen und Schlüsselwörter angeben, die ihre gewünschten visuellen Elemente und Stimmungen beschreiben. Das bahnbrechende Tool ermöglicht es Benutzern sogar, Texte wie Künstlername und Songtitel hinzuzufügen und das endgültige Artwork in einem hochauflösenden Format (4000 x 4000) herunterzuladen, um die Kompatibilität mit allen wichtigen digitalen Dienstanbietern zu gewährleisten. Zukünftige Innovationen: Über Lyrics und Artwork hinaus

Die ACE-Serie endet hier nicht. Sky Sound Digital hat einen ehrgeizigen Fahrplan, der kommende KI-Tools wie einen Video-Generator, ein Beat-Creation-Tool und einen Produktions-Assitent vorsieht. Diese umfassende Suite zielt darauf ab, eine wegweisende Kraft für Künstler zu sein und Unterstützung während des gesamten kreativen Prozesses zu bieten. Mershad Javan, Gründer und CEO von Octiive, drückt die Mission des Unternehmens aus: "Unsere Mission ist es, Künstler mit innovativen Musiklösungen zu befähigen, ihr kreatives Potenzial zu entfesseln." Er betont, dass diese Tools nicht dazu dienen, Künstler zu ersetzen, sondern sie bei jedem Schritt zu unterstützen, indem sie sich eine virtuelle Begleitung vorstellen, die vergleichbar ist mit "ihrer eigenen virtuellen Version von Rick Rubin, die neben ihnen sitzt." https://ai.octiive.com Über Octiive:

Octiive, ehemals MondoTunes, gilt als eine der weltweit größten Plattformen für die digitale Musikverteilung und unterstützt Tausende von Künstlern und Labels weltweit, darunter Branchengrößen wie Chaka Khan, Master P, Sly and Robbie, Neyo und Chief Keef. Neben der Vertriebsdienstleistung bietet Octiive eine Reihe von Mehrwertdiensten, darunter Marketing, Promotion, Mastering, Videoverteilung, Chartberechtigung und Playlisting, und fungiert als eine zentrale Anlaufstelle für alle Vertriebsbedürfnisse. Über Sky Sound Digital:

Sky Sound Digital, eine Tochtergesellschaft von Octiive, ist ein in Zürich ansässiges Startup, das 2020 gegründet wurde. Mit dem Ziel, digitale Medienlösungen und modernste KI-Funktionen für die Musikindustrie zu schaffen, strebt Sky Sound Digital danach, die kreative Landschaft für Musiker neu zu definieren. Mit einer festen Basis in Zürich widmet sich das Unternehmen der Entwicklung innovativer Tools und Technologien unter der ACE-Serie, um Künstler weltweit zu befähigen.Als zukunftsorientiertes Unternehmen sieht Sky Sound Digital eine Zukunft, in der seine digitalen Lösungen eine entscheidende Rolle dabei spielen, die künstlerische Reise für Musiker auf der ganzen Welt zu verbessern. Für weitere Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Tobias Witt - tobias@octiive.com Sky Sound Digital, eine Tochtergesellschaft von Octiive, ist ein in Zürich ansässiges Startup, das 2020 gegründet wurde. Mit dem Ziel, digitale Medienlösungen und modernste KI-Funktionen für die Musikindustrie zu schaffen, strebt Sky Sound Digital danach, die kreative Landschaft für Musiker neu zu definieren. Mit einer festen Basis in Zürich widmet sich das Unternehmen der Entwicklung innovativer Tools und Technologien unter der ACE-Serie, um Künstler weltweit zu befähigen.Als zukunftsorientiertes Unternehmen sieht Sky Sound Digital eine Zukunft, in der seine digitalen Lösungen eine entscheidende Rolle dabei spielen, die künstlerische Reise für Musiker auf der ganzen Welt zu verbessern. Firmenkontakt

Sky Sound Digital

Tobias Witt

Brahmsstrasse (c/o Chanson Business GmbH) 26

8003 Zürich

0767254309

https://www.octiive.com Pressekontakt

Octiives

Tobias Witt

Brahmsstrasse (c/o Chanson Business GmbH) 26

8003 Zürich

0767254309

https://www.octiive.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten