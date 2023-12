Startseite Eingesaugt" Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-13 13:29. Einbezauberndes Vorleseerlebnis für gemütliche Winterabende In der kalten Jahreszeit bietet das Kinderbuch "Eingesaugt" von Peter Ederer, erschienen im Mentoren Verlag, eine ideale Gelegenheit für gemütliche Vorlesestunden im Kreise der Familie. Die Geschichte der kleinen Eintagsfliege Bele, die in einen Staubsaugerbeutel eingesogen wird, isteinzeitloses Abenteuer, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen fasziniert. Der Wiesbadener Autor und Künstler Peter Ederer, bekannt für seine vielseitigen Talente als Concept Artist, Animator und Art Director, hat sowohl die Geschichte geschrieben als auch die eindrucksvollen Illustrationen selbst gestaltet. Diese Kombination aus erzählerischem Geschick und künstlerischer Gestaltung macht das Buch zu einem besonderen Erlebnis. Bele's Odyssee durch die verschiedenen Welten des Staubsaugerbeutels auf der Suche nach einem Ausgang ist eine spannende und lehrreiche Reise. Die Geschichte wird durch Musik und Liedtexte von Niklas Kleber und die Darbietung des Comedy-Duos BADESALZ bereichert, was "Eingesaugt" zu einem interaktiven und vielschichtigen Erlebnis macht. Eingesaugt ist auch auf alle gängigen Hörbuchplattformen erhältlich. Das Buch umfasst 52 Seiten mit farbenfrohen Illustrationen und bietet am Ende Ausmalseiten, die Kinder dazu anregen, kreativ zu werden. Die im Buch enthaltenen QR-Codes ermöglichen es, die Geschichte als Hörbuch zu erleben oder die Lieder zu genießen, was die Vorlesestunden noch bereichernder macht. Buchdetails: Titel: Eingesaugt

Autor: Peter Ederer

Seitenzahl: 52

Preis: 14,95 EUR

ISBN: 978-3-98641-050-6 "Eingesaugt" ist eine wunderbare Ergänzung für jede Hausbibliothek, ein Buch, das die Vorstellungskraft weckt und die Bindung zwischen Eltern und Kindern während der Winterabende stärkt. Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto "Erfolg braucht Mentoren" schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort "Media" im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: "Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen."

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken "Mentoren-Verlag", "Telemach-Verlag" und "Herodot-Verlag" decken die unterschiedlichen Themen ab. Kontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100

