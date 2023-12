Startseite Asahi Kasei entwickelt neues Membransystem zur Dehydratisierung organischer Lösungsmittel ohne Wärme oder Druck Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-13 10:52. Prozessoptimierung in der Pharmaindustrie Düsseldorf und Tokio, 13. Dezember 2023 - Asahi Kasei hat ein neues Membran-System zur Dehydratisierung organischer Lösungsmittel für pharmazeutische Anwendungen ohne Wärme oder Druck entwickelt. Das System trägt zur Optimierung der Herstellungsprozesse in der Pharmaindustrie bei. Jetzt arbeitet das Unternehmen mit Ono Pharmaceutical Co Ltd, Osaka, Japan, daran, den praktischen Nutzen des Systems zu bestätigen. Organische Lösungsmittel sind in der Arzneimittelproduktion wichtig, um Wirkstoffe zu lösen. Damit etwa bei Reaktions- und Kristallisationsprozessen die gewünschten Ergebnisse erzielt werden können, müssen solche Lösungsmittel dehydratisiert werden. Übliche Dehydratisierungsverfahren, wie z.B. Vakuumdestillation, erfordern den Einsatz von Wärme. Diese Verfahren sind nicht nur zeit- und energieintensiv, sondern können sich auch negativ auf die in der organischen Lösung enthaltenen pharmazeutischen Zwischenprodukte auswirken, insbesondere auf solche, die wärmeempfindlich sind. Asahi Kasei ist ein globaler Hersteller von Membranen für diverse Industriezweige und produziert unter anderem Virenfilter sowie Membranen zur Wasseraufbereitung. Das Unternehmen hat seine Expertise jetzt erneut unter Beweis gestellt und ein neues Dehydratisierungsmembran-System mit einem Hohlfasermodul und einer Zuglösung (Draw-Solution) für organische Lösungsmittel im pharmazeutischen Herstellungsprozess entwickelt. Das System basiert auf der als Osmose bezeichneten Passage einer Flüssigkeit durch eine semipermeable Membran infolge von Konzentrationsunterschieden. Die entwickelte Vorwärtsosmose-Membran ermöglicht in Kombination mit der Zuglösung, Wasser ohne Verlust pharmazeutischer Zwischenprodukte zu entfernen. Das für hochlösliche Flüssigkeiten wie Tetrahydrofuran (THF), Toluol oder Methanol geeignete Membran-System kann organische Lösungsmittel unter 1.000 ppm ohne Wärme oder Druck dehydratisieren und minimiert so die Auswirkungen auf wärmeempfindliche pharmazeutische Zwischenprodukte. Prozessdauer und Energieverbrauch sind außerdem deutlich niedriger als beim üblichen Vakuumdestillationsverfahren. Das Membransystem ist mit diversen organischen Lösungsmitteln verwendbar, einschließlich Alkohole, Ether, Ester und Kohlenwasserstoffe. Asahi Kasei arbeitet gemeinsam mit Ono Pharmaceutical, einem der größten japanischen Pharmaunternehmen mit Sitz in Osaka, an der Bewertung der Leistungsfähigkeit des Membransystems in der Praxis. Die Markteinführung ist für 2027 geplant. Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 48.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (1. April 2022 - 31. März 2023) einen Umsatz von 20,2 Milliarden Euro (2.726 Milliarden Yen). "Creating for Tomorrow". Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen. Ansprechpartner Europa:

