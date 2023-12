Startseite Persönlich gestaltete Freundebücher Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-13 10:52. allcop launcht neue Produktlinie Das Allgäuer Familienunternehmen allcop, welches auf Print on Demand Lösungen sowie Individualisierungen von Fotoprodukten spezialisiert ist, gibt den Launch einer neuen Produktlinie bekannt: Personalisierbare und individualisierbare Freundebücher für Kinder. Link zu den Freundebüchern: https://www.allcop-store.de/p/freundebuch-20x20-mit-48-seiten/ allcop realisiert ein Produkt am Puls der Zeit und lässt Freundebücher einzigartig und unverkennbar werden. Das 20x20 cm große Buch im Digitaldruck wird auf nachhaltigem Papier produziert und folgt somit dem letzten Produktlaunch von allcop - dem Natur Pur Fotobuch. Sowohl das Coverpapier, als auch die Innenseiten des Freundebuches bestehen aus 100% Blauer Engel zertifiziertem Recyclingpapier. Die Cover-Oberfläche ist samtig matt und wird durch die Laminierung so geschützt, dass dieses Buch durch viele Hände wandern kann. Bei den Innenseiten besteht die Möglichkeit mit verschiedenen Stiften beschriftet und bemalt zu werden. Dank stabilem Hardcover-Einband sind die Erinnerungen bestens geschützt und sehen dazu ansprechend aus. Mit dem eigenen Namen und Foto auf dem Cover ist eine Verwechslung des Buches ausgeschlossen. Durch die Personalisierung des Freundebuches mit individuellen Informationen, wie Lieblingsfarben, Hobbys oder lustigen Anekdoten, entstehen einzigartige Erinnerungen. Kinder können später auf diese persönlichen Details zurückblicken und sich an besondere Momente mit ihren Freunden erinnern. Jedes Kind kann eines der zahlreichen wunderschönen Designvarianten des Freundebuches auswählen. Die Kinder tauchen ein in die Welt der Waldtiere und Feen, der Fussballstars und Astronauten. Viele Erwachsene haben bis heute noch Freundebücher aus der Schulzeit in ihren Regalen stehen und blättern diese gerne immer wieder durch. Mit dem Freundebuch von allcop werden im Kindesalter wunderschöne Erinnerungen für die Ewigkeit festgehalten. allcop freut sich bereits einige Ihrer Bestandspartner angebunden zu haben und lädt Sie ein, neben den von allcop zur Verfügung gestellten Designs in den allcop Applikationen, z.B. bei dem Shop von "Visual Statements" weitere eigene Designs zu entdecken. Das Freundebuch wird garantiert zu einem wahren Schatz für Kinder und Freunde! Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie. Kontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919

http://www.allcop.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten