Startseite VisorTech Akku-Outdoor-IP-Überwachungskamera IPC-660 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-13 10:22. Das Zuhause immer im Blick - auch von unterwegs - 2K-Auflösung mit scharfen 2304 x 1296 Pixeln (1296p)

- Mit smarter IR-LED und weißem LED-Licht: auch für Nachtsicht in Farbe

- PIR-Sensor, zuschaltbare Personenerkennung und Lautsprecher für 90-dB-Sirene

- 2 Magnet-Halterungen und extra-starker Akku für bis zu 12 Monate Stand-by

- Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

- Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App Mit bester Sicht bei Tag und Nacht: Dank dynamischer Helligkeits-Anpassung zeichnet die akkubetriebene

IP-Full-HD-Überwachungskamera (https://www.pearl.de/mtrkw-11687-akkubetriebene-ip-full-hd-ueberwachungs...) von VisorTech (https://www.pearl.de/ar-2-81.shtml) auch bei Gegenlicht in bestem Bild auf. Die gleichmäßige

Infrarot-Ausleuchtung sorgt bei Nacht für eine klare Darstellung in bis zu 10 m Entfernung. Und das ohne

Überbelichtungen dank dynamischer Anpassung bei beweglichen Objekten! Hat alles, was man zur Überwachung braucht: Im kompakten Kamera-Gehäuse stecken PIR-Sensor für

automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung sowie WLAN-Anbindung für weltweite Erreichbarkeit. Per App "ELESION" behält man weltweit die volle Kontrolle: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts

sieht man, was sich vor der Kamera-Linse tut. Und man kann sogar mit Personen vor der

Kamera sprechen. Per PIR-Sensor informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität! Das Smart Home: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral -

direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet

das Wohnzimmerlicht ein, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert. Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life-und

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per

automatischer Funktionen! Kabellose Überwachung: Die Akku-Outdoor-IP-Überwachungskamera bringt man ganz flexibel dort an, wo

man sie braucht - auch im Außenbereich. Dank integriertem Akku mit extra-langer Laufzeit von bis zu 12

Monaten im Standby-Betrieb ist die Kamera auch ohne Netzwerkkabel mit Strom versorgt. - 2K-Video-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K 1296p)

- Infrarot-LED für Nachtsicht in bis zu 10 m Entfernung

- Weißes LED-Licht: zur Ausleuchtung und für Nachtsicht in Farbe

- PIR-Sensor: startet automatisch die Aufnahme, wenn die Kamera eine Bewegung registriert,

Erfassungswinkel: 140°, Reichweite: bis zu 9 m

- Kostenlose App ELESION für iOS und Android: zeigt Live-Bild und informiert weltweit bei Bewegung

vor der Kamera per Push-Benachrichtigung

- Das Smart Home automatisieren und auch andere kompatible Geräte mit der App koppeln und alles

zentral direkt über das Smartphone steuern!

- Bildwinkel: 130°

- Eingebauter Lautsprecher für 90-dB-Sirene

- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

- 2-Wege-Kommunikation dank Lautsprecher und Mikrofon in der Kamera: auf Mobilgerät mit

installierter App

- Aufnahme auf microSD(HC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

- Wetterfestes Gehäuse: IP65

- Stromversorgung LEDs: integrierter Li-Ion-Akku mit 9.600 mAh für bis zu 12 Monate Stand-by, lädt

per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen, auch zur Dauerstromversorgung geeignet)

- Maße: 10 x 6,2 x 5,7 cm, Gewicht: 445 g

- Akku-Outdoor-IP-Überwachungskamera IPC-660 inklusive Wandhalterung, magnetischer Halterung,

USB-C-Ladekabel, Montage-Material und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107421102 Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5461-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5461-1340.shtml Auch als 2er- und 3er-Set erhältlich:

VisorTech 2er Akku Outdoor IP Überwachungskamera IPC-660 mit 2k Auflösung (https://www.pearl.de/a-ZX5462-1340.shtml)

VisorTech 3er Akku Outdoor IP Überwachungskamera IPC-660 mit 2k Auflösung (https://www.pearl.de/a-ZX5463-1340.shtml) Inklusive 3-Watt-Solar-Panel:

