Startseite AVerMedia setzt mit der HDMI 2.1 USB Capture Card-Live Gamer ULTRA 2.1 neue Maßstäbe beim Streaming Pressetext verfasst von bohm123 am Mi, 2023-12-13 10:08. (Taiwan, 09.11.2023) AVerMedia Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Audio- und Videolösungen, freut sich, die Einführung von Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2), der weltweit führenden HDMI 2.1 USB-Capture-Karte, im deutschsprachigen Markt bekannt zu geben. Dieses hochmoderne Gerät zielt darauf ab, das Streaming-Erlebnis für Gamer weltweit zu revolutionieren. Spiel-Streamer haben sehnsüchtig auf eine Lösung gewartet, die den Anforderungen der neuesten Spiele und Next-Gen-Konsolen gerecht wird, und die Live Gamer ULTRA 2.1 wurde entwickelt, um diesen Bedarf zu decken. Diese leistungsstarke Capture-Karte nutzt die Vorteile der HDMI 2.1-Technologie und bietet kompromisslose Videoqualität mit bis zu 4K144-Pass-Through-HDR/VRR, um sicherzustellen, dass jeder Moment des Gameplays mit atemberaubender Klarheit und Flüssigkeit übertragen wird. Darüber hinaus unterstützt sie eine Erfassung von bis zu 4K60, wodurch Streamer die Möglichkeit haben, ihre denkwürdigen Gaming-Momente in makelloser Klarheit festzuhalten. "Wir glauben, dass jeder Gamer die besten Werkzeuge verdient, um seine Fähigkeiten und Leidenschaft zu präsentieren. Mit dieser neuen HDMI 2.1 USB-Capture-Karte heben wir das Game-Streaming und -Erfassen auf eine völlig neue Stufe", sagt Michael Kuo, Präsident und CEO von AVerMedia. "Unser Ziel ist es, Gamer zu befähigen, Inhalte zu erstellen, die ihr Talent und ihre Hingabe wirklich widerspiegeln." Was die Live Gamer ULTRA 2.1 neben der Nutzung der neuesten HDMI 2.1-Technologie auszeichnet, ist die hauseigene Software von AVerMedia, Gaming Utility. Dieses vielseitige Tool ermöglicht es Streamern nicht nur, die RGB-Beleuchtung der Live Gamer ULTRA 2.1 anzupassen, sondern synchronisiert sie auch mit den wichtigsten RGB-Ökosystemen, sodass Streamer ihre persönliche Note in ihre Gaming-Setups einfließen lassen können. Darüber hinaus ist als weiteres wichtiges Element hervorzuheben, dass die Live Gamer ULTRA 2.1 über eine Party-Chat-Funktion verfügt, die es Streamern ermöglicht, mit Teammitgliedern zu interagieren und mühelos diese Sprachchats während des Gameplays aufzuzeichnen. Entdecken Sie die Zukunft des Gamings und Streamings mit der Live Gamer ULTRA 2.1. Sie ist ab sofort auf Amazon zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 299,99 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie direkt auf der AVerMedia Produktseite. Anhang Größe Live Gamer Ultra 2.1 Bild 2.png 211.44 KB Über bohm123 Komplettes Benutzerprofil betrachten