Startseite Ein Schlüsselmoment: die Objektübergabe Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-12 14:56. Verkäufer und Käufer erhalten von den Maklern von Rückert Immobilien aus Wiesbaden Unterstützung Die abschließende Übergabe einer Immobilie ist ein entscheidender Punkt im Verkaufs- bzw. Kaufprozess, der mit zahlreichen Formalitäten verbunden ist. Die Immobilienmakler von Rückert Immobilien spielen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung dieses Prozesses, indem sie unter anderem für die präzise Erfassung der Zählerstände und für eine rechtskonforme Dokumentation sorgen. "Wir schätzen den Wert einer gründlichen Betreuung während des gesamten Verkaufs- bzw. Kaufprozesses", sagt Sascha Rückert, Geschäftsführer von Rückert Immobilien. Einen reibungslosen und sicheren Ablauf für beide Parteien gewährleisten er und seine Immobilienmakler-Kollegen daher bis zur Schlüsselübergabe und noch darüber hinaus. Denn auch nach Abschluss des Geschäftes steht die Zufriedenheit bei Verkäufern und Käufern für die Immobilienmakler an erster Stelle. Als unparteiische Begleiter begehen sie daher unter anderem während der Immobilienübergabe gemeinsam mit beiden Parteien das Objekt und prüfen, ob alles den Vertragsbedingungen entspricht. Außerdem kümmern sich die Immobilienmakler aus Wiesbaden um das Ablesen der Verbrauchszählerstände von Gas, Wasser und Strom. Für die ordnungsgemäße Übertragung aller wichtigen Dokumente wie dem Energieausweis, den Baubeschreibungen und den Versicherungsunterlagen sorgen sie ebenfalls. Sind alle relevanten Einzelheiten im Übergabeprotokoll vermerkt, wird dieses beiden Vertragspartnern zur Unterschrift vorgelegt und jeweils ausgehändigt. Danach kann der Schlüssel dann seinen Besitzer wechseln. Treten im Anschluss noch Fragen auf, sind die Immobilienmakler ebenfalls gerne für beide Parteien da. Alle, die sich zum Immobilienverkauf oder zur Immobiliensuche beraten lassen möchten, können sich telefonisch unter 0611 / 1851828 mit den Immobilienmaklern aus Wiesbaden in Verbindung setzen. Mehr zu Immobilien Ingelheim (https://www.rueckert-immobilien.de/informationen-immobilienangebote/immo...) und Themen wie Eigentumswohnung Wiesbaden (https://www.rueckert-immobilien.de/informationen-immobilienangebote/eige...) oder Immobilienmakler Mainz (https://www.rueckert-immobilien.de/immobilienmakler-mainz/) finden Interessenten auf https://www.rueckert-immobilien.de. Bereits seit 1996 ist Rückert Immobilien in Wiesbaden Stiftstraße ansässig. Neben Beständigkeit sind Innovationskraft und ein besonders hochwertiges Marketing wichtige Merkmale der Arbeit, um sich mittels verschiedener Alleinstellungsmerkmale von "Hobbymaklern", aber auch manchen professionellen Mitbewerbern abzusetzen. Eigentümern bietet Rückert Immobilien ein strukturiertes und hocheffizientes Konzept, um das bestmögliche Ergebnis innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu erreichen. Firmenkontakt

