Startseite Handfunktion trotz Spastik Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-12 14:21. Myoelektrische Ganzarm-Orthese verbessert die Motorik Spastische Bewegungsstörungen gehören zu den häufigsten Langzeitfolgen von Schlaganfällen. Es handelt sich um ein neurologisches Symptom, das sich durch anhaltende erhöhte Eigenspannung einzelner oder mehrerer Muskelgruppen im Ruhezustand äußert. Zielgerichtete Bewegungen sind dann nicht oder nur eingeschränkt möglich. Betrifft eine solche Spastik die Arme und Hände, ermöglicht die myoelektrische Ganzarm-Orthese MyoPro® von Myomo Betroffenen eine gezielte Mobilisation der oberen Extremitäten. Selbstständig dank medizinischer Robotik Starke Spastiken, die es Betroffenen unmöglich machen, ihre Gliedmaßen unmittelbar zu bewegen, gehen mit einer erheblichen Verkrampfung der Muskeln einher. In der kürzlich veröffentlichten Pilotstudie Myoelectric Arm Orthosis in Motor Learning-Based Therapy [1] konnte belegt werden, dass die regelmäßige Verwendung der motorisierten MyoPro zu einer deutlichen Reduzierung des Muskeltonus führt. Dank ausgefeilter Technik ist die myoelektrische Orthese von Myomo in der Lage, selbst sehr schwache neurologische Impulse nichtinvasiv an der Hautoberfläche abzulesen und mittels leistungsfähiger Motoren in zielgerichtete Bewegungen umzuwandeln. Dadurch lassen sich gelähmte Arme und Hände mobilisieren und die motorischen Fähigkeiten sukzessiv verbessern. Mit der Orthese gelingt es Patienten, wieder selbstständig zu greifen, den Arm zu strecken und zu beugen sowie Gegenstände beidhändig zu tragen. Somit können sie ihren Alltag mit mehr Selbständigkeit und unter Einsatz beider Hände bewältigen. Wer kann es nutzen? Spastische Bewegungsstörungen werden immer durch eine Schädigung des Gehirns oder Rückenmarks ausgelöst. Diese kann vielfältige Ursachen haben, beispielsweise infolge eines Schlaganfalls oder infantiler Cerebralparese, doch auch Unfälle können eine Spastik als Langzeitfolge nach sich ziehen. Für derart Betroffene eignet sich das Orthesensystem ab einem Mindestalter von circa zwölf Jahren und bietet eine schonendere Alternative zu der Behandlung mit Botulinumtoxin-A-Spritzen. Mit der MyoPro ist es möglich, bereits im jungen Alter die Einschränkungen der Spastik zu reduzieren. Bei regelmäßiger Nutzung im Alltag kann die Funktionalität so langfristig gesteigert und die Spastik dabei gesenkt werden. Interessenten können die MyoPro bereits an über 100 Standorten in Deutschland austesten. Bei entsprechender Eignung übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die Versorgung mit der Orthese sowie des dazugehörigen Trainings beim wohnortnahen Therapeuten. [1] Pundik et al. 2022, Myoelectric Arm Orthosis in Motor Learning-Based Therapy for Chronic Deficits After Stroke and Traumatic Brain Injury Myomo Europe GmbH ist ein Unternehmen für medizinische Robotik, das Menschen mit neurologischen Erkrankungen und Lähmungen der oberen Extremitäten erweiterte Funktionalität bietet. MyoPro® ist das erste Ganzarmorthesen-System, das über nicht invasive Sensoren am Arm die eigenen neurologischen Signale der Betroffenen erfasst und auf diese Weise die Fähigkeit, Arme und Hände zu benutzen, wiederherstellen kann. Myomo hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts und seine europäische Niederlassung in Göttingen. Firmenkontakt

Myomo Europe GmbH

Josephus Frijters

Merkelstrasse 15

37085 Göttingen

+49 175 325 0436

https://www.myomo.de/ Pressekontakt

Borgmeier Public Relations

Sandra Cordes

Lange Straße 112

27749 Delmenhorst

049 4221 9345 332

https://www.borgmeier.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten