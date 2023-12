Startseite Entdecken Sie das stabile Verdränger - Hausboot "Luna" Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-12-12 14:03. Es gibt viele Hausboot Modelle auf deutschen Wasserstraßen, die sehr windanfällig sind. "Luna" hat eine Antwort. Das neue Hausboot "Luna" lädt zu einem unvergleichlichen Aufenthalt auf dem Wasser ein. Mit einer Länge von 12 Metern, einer Breite von 4,35 Metern und einer Höhe von 3,45 Metern bietet dieses Verdränger-Hausboot ausreichend Raum und Komfort für bis zu vier Personen. Das Schiff stellt eine Symbiose aus Hausboot und Stahlverdränger dar. Somit ist das Schiff auch bei etwas mehr Wind und Welle gut zu steuern und liegt stabil im Wasser aufgrund der Rumpfform. Dank ebenerdigem Zugang kann man altersgerecht an Bord kommen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 75 PS Craftsman-Hyundai Einbaudiesel-Motor, garantiert "Luna" eine ruhige und stabile Fahrt - selbst bei windigeren Bedingungen. Die beiden gemütlichen Kabinen der "Luna" sind ideal für Familien oder kleine Freundesgruppen. Das Hausboot verfügt über zwei Duschen und zwei manuelle Toiletten, um den Aufenthalt so komfortabel wie möglich zu gestalten. Besonderes Highlight ist das großzügige, offene Loungedeck, das zum Entspannen in der Sonne einlädt, sowie das beeindruckende Sonnendeck, das über eine bequeme Treppe erreichbar ist und spektakuläre Ausblicke bietet. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen eine Badeleiter für Schwimmabenteuer, Heizung für gemütliche Abende an Bord, ein Gasherd und Kühlschrank für die Selbstversorgung sowie Innen- und Außensteuerstände für maximale Flexibilität beim Navigieren. Zudem erleichtern Bug- und Heckstrahlruder das Manövrieren. Das Boot ist auch mit Echolot und Sumlog zur U?berwachung der Gewässertiefe und Geschwindigkeit ausgestattet. Für elektrische Geräte stehen ein Landanschluss, ein Umformer auf 230V und Steckdosen zur Verfügung. Die "Luna" ist nicht nur technisch gut ausgerüstet, sondern verspricht dank ihrer hochwertigen Ausstattung unvergessliche Momente auf Ihrer Reise. Haustiere sind an Bord erlaubt, sodass die gesamte Familie die Freude am Wasserurlaub teilen kann. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website charter-schulz.de

