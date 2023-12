Startseite Digitalisierung in der Logistik: reibungslose Lieferungen in der Vorweihnachtszeit für festliche Freuden Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-12 11:40. Die Vorweihnachtszeit gehört zu einer der arbeitsreichsten und intensivsten Zeiten des Jahres in der Lager- und Logistikbranche. Diverse Lieferungen müssen pünktlich vor den Festtagen bei den Empfängern angekommen - seien es Läden, Geschäfte und Supermärkte oder private Kunden. Dafür sind reibungslose Abläufe in der Supply Chain notwendig. Viele Unternehmen in der Lager- und Logistikbranche setzen daher auf eine verstärkte Digitalisierung der Prozesse. So werden beispielsweise Datentransfers in Echtzeit zwischen verschiedenen Endgeräten, automatisierte Prozesse, IoT-Anwendungen oder Machine-to-Machine (M2M)-Kommunikation ermöglicht. Dafür ist jedoch eine moderne, flächendeckende und zuverlässige Netzwerkinfrastruktur notwendig, die zahlreiche Anforderungen erfüllt. WLAN und Richtfunk von Cambium Networks bietet eine optimale IT-Infrastruktur für die Lager- und Logistikbranche, sodass auch Lagerhallen, Laderampen, Häfen oder Verladeterminals an das Netzwerk angeschlossen werden können. Mehr über die WLAN- und Richtfunk-Lösungen von Cambium Networks für Lager und Logistik erfahren Sie im Blogbeitrag unter https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/lager-und-logistik/. Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert. Firmenkontakt

