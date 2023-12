Künstliche Intelligenz: Ein Wendepunkt im Kampf gegen den Fachkräftemangel in Schlüsselbranchen

Berlin, 6. Dezember 2023: In einer Welt, die sich durch rasanten technologischen Fortschritt kontinuierlich weiterentwickelt, steht Künstliche Intelligenz (KI) im Zentrum dieser Entwicklung und eröffnet bahnbrechende Möglichkeiten in diversen Branchen. Vom Handwerk über die Medizin bis hin zur Verwaltung - die KI eröffnet neue Horizonte zur Bewältigung des Fachkräftemangels, der viele Industrien herausfordert. Dies wird besonders deutlich, wenn man den aktuellen HeyIndex betrachtet, der eine signifikante Diskrepanz zwischen der Anzahl der aktiv Jobsuchenden und offenen Stellen in verschiedenen Branchen aufzeigt und somit die Dringlichkeit des Fachkräftemangels unterstreicht.

Der HeyIndex: Ein Spiegelbild des Fachkräftemangels im Arbeitsmarkt

Durch den HeyIndex - einen monatlich erhobenen Indikator, der das Verhältnis von aktiv Jobsuchenden zu offenen Stellen darstellt - wird das Ausmaß des Fachkräftemangels verdeutlicht. Berechnet wird der HeyIndex wie folgt: Aktiv Jobsuchende / Offene Stellen. Er gibt nicht nur Aufschluss über den aktuellen Status des Arbeitsmarktes, sondern zeigt auch die Entwicklung in Bezug auf die Verfügbarkeit von Talenten und wie schwierig es geworden ist, für jede offene Stelle qualifiziertes Personal zu gewinnen. Erhoben wird der HeyIndex von HeyJobs (https://www.heyjobs.co/de-de), einer führenden Job-Matching-Plattform für systemrelevante Arbeitskräfte.

Die Integration von KI-Technologien in das Handwerk revolutioniert traditionelle Praktiken, indem sie präzise, effiziente und kostengünstige Lösungen bietet. Diese Innovationen ermöglichen Handwerkern, komplexere Projekte mit größerer Genauigkeit und in kürzerer Zeit zu realisieren, was die Produktivität steigert und neue Geschäftschancen schafft.

Im medizinischen Sektor transformiert KI die Gesundheitsversorgung durch verbesserte Diagnoseverfahren, personalisierte Behandlungspläne und effizientere Verwaltungsprozesse. Diese Fortschritte erhöhen nicht nur die Qualität der Patientenversorgung, sondern entlasten auch das medizinische Fachpersonal, indem sie Routineaufgaben automatisieren und somit mehr Raum für patientenorientierte Betreuung schaffen.

In der Verwaltung erleichtert KI die Prozessautomatisierung, verbessert die Datenanalyse und steigert die Effizienz der öffentlichen Dienste. Durch den Einsatz von KI-Tools können Behörden schneller auf Bürgeranfragen reagieren, transparentere Verfahren anbieten und die Bürgerzufriedenheit erhöhen.

Die Notwendigkeit, KI zu integrieren, wird durch den HeyIndex vom Oktober 2023 verdeutlicht, der in Branchen wie der Landwirtschaft, im Bauwesen und in der Gesundheitspflege unterschiedliche Dynamiken zeigt. Während einige Bereiche ein ausgeglichenes Verhältnis von Jobsuchenden zu offenen Stellen aufweisen, bleibt der Gesundheitssektor mit einem HeyIndex von 0,7 stark betroffen. Hier zeigt sich das Potenzial der KI, den Fachkräftemangel zu mildern, insbesondere durch die Unterstützung in der Diagnosefindung und Patientenbetreuung.

In anderen Branchen wie dem Finanzwesen und Recht & Verwaltung, kann KI die Arbeitsbelastung reduzieren und die Attraktivität der Berufsfelder steigern, was entscheidend ist, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Der HeyIndex unterstreicht die Notwendigkeit eines umfassenden Ansatzes, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu adressieren.

Zusammenfassend ist der Einsatz von KI ein Gamechanger in der heutigen Arbeitswelt. Er bietet nicht nur Lösungen für bestehende Herausforderungen, sondern eröffnet auch Türen für zukünftige Innovationen, die unsere Art zu arbeiten und zu leben nachhaltig verändern werden. Es ist essentiell, dass Politik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten, um das volle Potenzial von KI zu nutzen und eine nachhaltige Lösung für den Fachkräftemangel zu finden.

Die detaillierten Daten des aktuellen HeyIndex sowie weiterführende Informationen sind auf dem Karriere Ratgeber (https://www.heyjobs.co/services/) von HeyJobs einsehbar.

HeyJobs ist die Karriere-Plattform für Fachkräfte und gewerbliches Personal. Das 2016 von Marius Luther und Marius Jeuck gegründete Unternehmen hat das Matching zwischen Talenten und Arbeitgeber:innen mithilfe von KI immer weiter verfeinert, um Unternehmen zu helfen, kostengünstige und schnelle Einstellungen zu tätigen. So konnte HeyJobs bereits über 1,5 Millionen Menschen in Deutschland bei der Bewerbung auf ihren Traumjob helfen. Das Start-up mit Sitz in Berlin, Hamburg, Köln und Wien beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter:innen aus über 30 Nationen.

