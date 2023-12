Startseite Arvato baut strategische Partnerschaft mit HARMAN aus Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-12 10:34. B2B- und B2C-Fulfillment in Nord- und Südamerika Louisville - Arvato hat seine strategische Partnerschaft mit HARMAN International, eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Audio- und Automobiltechnologie und Tochtergesellschaft von Samsung, erweitert. Als ein führender Supply-Chain- und E-Commerce-Dienstleister hat Arvato durch exzellente Leistungen HARMAN International die Möglichkeit für weiteres Wachstum eröffnet und ist nun zusätzlich für die Logistik in Nord- und Südamerika verantwortlich. Dazu gehören die Übernahme des Transportmanagements, sichere Mehrwert-Lagerdienstleistungen, das Bestandsmanagement, die Einhaltung von Compliance-Vorschriften im Einzelhandel und im E-Commerce, das Management von Merchandising-Displays und das Fulfillment für alle Vertriebskanäle im nord- und südamerikanischen Markt. Als zentraler Standort fungiert dabei das neue, 93.000 Quadratmeter große Distributionszentrum in Louisville, Kentucky, das Arvato vor kurzem in Betrieb genommen hat. "Wenn Sie sich die Supply-Chain-Website von HARMAN anschauen, lautet der erste Satz: Wir suchen strategische Partner mit Potenzial", sagt Richard Sheubrooks, Key Account Director von Arvato und für die Partnerschaft mit HARMAN Americas verantwortlich. "Unsere erfolgreiche Partnerschaft und unsere starken Aktivitäten auf dem EMEA-Markt haben den Weg für unsere spannende Expansion nach Amerika geebnet und neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet." Insgesamt betreibt Arvato nun vier Logistikstandorte in Amerika, Europa und Asien für die B2B-, B2C- und D2C-Aktivitäten von HARMAN und agiert so als globaler Logistikanbieter für das Unternehmen. "Arvato hat uns mit einem tiefen Verständnis unserer Geschäftsprozesse und der Expertise im Bereich Automatisierung überzeugt. Dazu kam die Bereitschaft, in zukunftssichere Automatisierungstechnologie zu investieren. Die Skalierbarkeit und Flexibilität der Lösung unterstützt unser Wachstum in idealer Weise", sagt Johnny Williams, Vice President und General Manager, HARMAN Consumer Audio, North America. In Louisville hat Arvato eine hochmoderne Fulfillment-Infrastruktur mit 2,25 Kilometern Fördertechnik und einer automatischen Sortieranlage installiert, die 3.600 Umkartons pro Stunde verarbeiten kann. Integriert wurde auch ein automatischer Hochgeschwindigkeits-Kartonaufrichter und -verschließer sowie eine CMC CartonWrap-Lösung, mit der sich Kartons für E-Commerce-Bestellungen in der idealen Versandgröße erstellen lassen. Die Reduzierung der Kartonagen auf die Größe der Artikel spart Material, schont Ressourcen und wirkt sich positiv auf die CO2-Bilanz bei der Distribution aus, da weniger "verpackte Luft" versandt wird. Nachhaltigkeit in der Lieferkette, einschließlich der Berücksichtigung sozialer und ökologischer Belange, hat sowohl für HARMAN als auch für Arvato hohe Priorität. Ein weiteres Highlight in der Prozesskette von HARMAN ist der innovative Roboter-Etikettierarm, der automatisch bis zu drei Etiketten pro Karton druckt und diese an verschiedenen Stellen auf den Kartons anbringen kann. Er ist für unterschiedliche Kartongrößen ausgelegt, kann bis zu 1.200 Etiketten pro Stunde aufbringen und bietet damit maximale Flexibilität. "Mit seinem vielfältigen Produktportfolio benötigte HARMAN eine skalierbare Lösung, die sich nahtlos in die bestehenden Abläufe integrieren ließ. Unsere maßgeschneiderten Automatisierungs- und Mehrwertdienste haben diese Anforderungen perfekt erfüllt und liefern die Geschwindigkeit, Effizienz und Flexibilität, die sie zur Unterstützung ihres wachsenden Geschäfts benötigen", erklärt Andreas Podwojewski, Vice President Account Management bei Arvato. Die Lösung von Arvato hat sich in der aktuellen Peak-Saison mehr als bewährt. "Seit unserem Start im April 2023 haben wir die monatlichen Versandrekorde kontinuierlich übertroffen und HARMAN den höchsten Umsatz pro Tag und Monat ermöglicht", sagt Richard Sheubrooks. Die Anzahl der kommissionierten Einheiten hat sich im Vergleich zum üblichen Volumen im Normalgeschäft fast verdoppelt. "Wir werden auch in Zukunft auf Präzision, Schnelligkeit, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit setzen, um den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden", betont Richard Sheubrooks. Arvato prüft daher ständig Möglichkeiten, den Distributionsstandort weiter zu optimieren und zu automatisieren. Das könnte schon bald der Fall sein. Richard Sheubrooks: "Wir haben gerade grünes Licht für ein weiteres großes Automatisierungsprojekt im Lager erhalten. Es wird erhebliche Investitionen erfordern, aber wir sind uns mit unserem Kunden einig, dass es angesichts des stetigen Wachstumstrends von HARMAN eine kluge Investition ist." Die erweiterte Partnerschaft zwischen HARMAN und Arvato ist ein wichtiger Meilenstein, der die Möglichkeiten beider Unternehmen erweitert. Gemeinsam setzen sich HARMAN und Arvato für Innovation, Nachhaltigkeit und beispiellose Effizienz ein, um die dynamischen Anforderungen an die heutige Lieferkette zu erfüllen. Arvato ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an rund 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen. Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 145.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv. Kontakt

