Spende Mentorenkreis Euro 5.250 für das Reutlinger Spendenparlament e.V.

Das Reutlinger Spendenparlament hat bereits knapp 300 soziale Projekte in der Region Reutlingen gefördert und realisiert. Nun freute sich das Spendenparlament über die großzügige Spende. Der Spendenscheck über 5.250 Euro wurde gemeinsam von Firmen-Mitgliedern des Mentorenkreises, der APROS Consulting & Services GmbH, der kidKG Physio für Kinder, der GWG Reutlingen und J&J Dentaltechnik an die Verantwortlichen des Spendenparlaments überreicht. Die Unterstützung für die Projekte, die tägliche Arbeit und die Verwaltung des Spendenparlaments ist wichtig und die im Verein Aktiven müssen sehr bemüht sein, um solche Summen zu bekommen. Dazu fand auch dieses Jahr der 23. Reutlinger Spendenmarathon statt. Unter dem langjährigen Motto "Laufend Gutes tun" waren viele Läuferinnen und Läufer, unabhängig vom jeweiligen Alter, dabei. Mit über 1.155 Teilnehmern und der Unterstützung weiterer Mentoren wurden dieses Jahr über 18.000 Euro erlaufen. Der Reutlinger Verein ist stolz, denn es ist das einzige Spendenparlament in Baden-Württemberg. Gemeinnützige Initiativen und Vereine, die sich für Menschen in besonderen Lebenssituationen engagieren, können Förderanträge auf neue Projekte gegen Armut, Isolation und Ausgrenzung in der Gesellschaft stellen. Mit circa 125 Mitgliedern wird demokratisch beschlossen, welche Projekte gefördert werden. Die Spenden, die in den Parlamentssitzungen beschlossenen Förderungen, kommen dann zu 100% den Projekten zugute. Und der Mentorenkreis unterstützt die Vereinsinfrastruktur und steht dem Reutlinger Spendenparlament mit Einzelspenden und langjährigen Zuschüssen zur Seite. "Das Unternehmens-Spender-Netzwerk soll zusätzlich zum finanziellen Aspekt auch den Austausch und die Identifikation mit dem Spendenparlament und den geförderten Projekten unterstützen", so Volker Feyerabend, Kurator des Spendenparlaments und Präsident des Mentorenkreises. Das stetige und langjährige Engagement ist Feyerabend und seinen Mitarbeitern des "TOP Sozial" zertifizierten Unternehmen APROS Consulting & Services GmbH auch bei dieser Spende besonders wichtig. Jörg Heider und Jörg Prillinger der J&J Dentaltechnik, sind ebenfalls mit Herzblut dabei. "Die Chance über diesen Weg etwas Gutes für die Allgemeinheit zu tun, ist einfach toll!", sind sich alle einig. Die aktuelle Summe von 5.250 Euro an das Spendenparlament wurde von Mitgliedern des Mentorenkreises zur Verfügung gestellt. "Uns erfüllt es erneut mit Stolz, dass wir konkret, gemeinsam und schnell helfen können." Die Mentoren des Spendenparlaments Lars Mayer der GWG Reutlingen und Gerardus van Rossenberg von der kidKG Physio für Kinder aus Eningen betonten, wie wichtig es ist, gemeinnützige Projekte in Reutlingen zu unterstützen.

Etwas Gutes für andere zu tun ist für alle Beteiligten immer wieder eine große Motivation und man spürt dabei die Begeisterung. Weitere Nachahmer sind gesucht und wer Interesse an einem sinnvollen Engagement hat und Teil des Mentorenkreises oder Mitglied im Verein werden will, darf sich sehr gerne melden. Weitere Informationen:

www.Spendenparlament-Reutlingen.com

www.APROS-Consulting.com

www.kid.kg.de

www.jundj-dentaltechnik.com

www.gwg-reutlingen.de Spendenparlament Reutlingen Wir stehen seit 1999 für Transparenz, Gerechtigkeit und Leistungsstärke. Seit der Gründung wurden bald 250 soziale Projekte in der Region Reutlingen realisiert.

Derzeit zählt das Parlament und der Verein ungefähr 140 Mitglieder.

