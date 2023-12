Startseite Weihnachtszeit ist Hackerzeit Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-12 09:20. Die Cybersecurity-Experten von abtis warnen vor besonders vielen Angriffen in der Vorweihnachtszeit. Der aktuelle Security Guide erläutert die Bedrohungslage und neue Angriffsmuster und beschreibt Lösungswege speziell für den Mittelstand. Pforzheim, 12.12.2023 - abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand, warnt in seinem neuen Security Guide für den Mittelstand aus aktuellem Anlass vor einer deutlichen Zunahme von Hackerangriffen und Ransomware-Attacken in der Vorweihnachtszeit. Seit Jahren beobachten Fachleute einen drastischen Anstieg von Ransomware-Attacken rund um das Black-Friday-Shopping und Weihnachten. Im Vergleich zu den Monaten Januar und Februar erfolgen im November und Dezember typischerweise 70% mehr Angriffsversuche mit Ransomware. Auch sonst wird diese Jahreszeit gezielt gewählt, um Lücken und Schwachstellen durch abgelenkte Mitarbeitende und Personalengpässe in der internen IT durch Krankenstand und Urlaube auszunutzen. Im besonderen Fokus steht dabei der deutsche Mittelstand, der sich in Bezug auf Cybersecurity zunehmend in einer prekären Lage wiederfindet. Zum einen ist das Bewusstsein für die Bedeutung von Cybersecurity nicht immer ausreichend vorhanden, weil viele Mittelständler wegen ihrer geringeren Größe davon ausgehen, dass sie weniger attraktive Ziele für Cyberangriffe sind. Diese Annahme ist jedoch trügerisch, dienen doch mittelständische Unternehmen oft als Einfallstor für komplexere Angriffe auf größere Netzwerke in den Lieferketten. Zum anderen trifft im Mittelstand eine immer weiter wachsende Komplexität der IT-Infrastruktur oft genug auf begrenztes Fachwissen, zu wenig personelle Ressourcen und mangelnde finanzielle Ausstattung für die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. Als Hilfestellung für den Mittelstand hat abtis einen 57-seitigen, kostenlosen Security Guide veröffentlicht, der die aktuelle Bedrohungslage mit den unterschiedlichen Angriffsformen erläutert, dabei speziell die Herausforderungen im Mittelstand beleuchtet und Lösungswege aufzeigt. Der abtis Security Guide für den Mittelstand kann hier angefordert werden: https://www.abtis.de/abtis-managed-security-guide Einen vielversprechenden Lösungsweg für den Mittelstand bietet abtis zudem mit dem umfangreichen Managed Security Angebot aus Security Operations Center as a Service (SOC), dem Modern Secure Workplace und tiefer Microsoft-Expertise speziell auch im Security-Umfeld. Mit dem abtis SOC als Service übernimmt abtis für mittelständische Unternehmen die proaktive und kontinuierliche Suche nach Schwachstellen, die Erkennung von Angriffen und entsprechende Reaktionen darauf. Der Modern Secure Workplace als Service bietet den bekannten M365-Produktkatalog von Microsoft ergänzt um spezielle Sicherheitsfeatures wie beispielsweise E-Mail-Sicherheit. Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) gehört die abtis mit ihren ausgewiesenen Sicherheits-Expertinnen und -Experten zu den renommiertesten Anbietern von Managed Security Solutions weltweit. "Wir bieten dem Mittelstand ein passgenaues Servicespektrum für bestmögliche Cybersicherheit. Unser neuer Security Guide ist eine lohnende Lektüre für alle, die den Schutz von Daten und Systemen ernst nehmen wollen", erklärt Thorsten Weimann, Geschäftsführer der abtis GmbH. Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand erfahren Sie unter: https://www.abtis.de Der IT-Dienstleister abtis führt den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft-Infrastrukturen und betreut bereits mehr als 200.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand in Deutschland und mit fünf Microsoft-Lösungspartner-Kompetenzen sowie 13 Microsoft Specializations für Modern Work, Security und Azure setzt abtis ein starkes Zeichen als Vorreiter in der IT-Branche.

Mit Lösungen rund um den Modern Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt abtis für ihre Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. abtis ist Spezialist für moderne IT-Sicherheit und unterstützt mit KI-basierten Produkten, praxisnaher Beratung und Managed Security bei der Umsetzung des Zero-Trust-Modells und der verlässlichen Einhaltung von Richtlinien wie BSI-Grundschutz oder DSGVO. Das abtis Cyber Defense Operations Center bietet Security und Schutz auf höchstem Niveau mit einem Microsoft Verified MXDR. Die Microsoft Azure Cloud Services, hybride Konzepte, Cloud Computing, Cloud Migration und Managed Services bilden die Basis für das Modern Datacenter, mit dem abtis-Kunden echten Mehrwert generieren. Im Digital Consulting ist abtis Sparringspartner für neue Prozesse und Geschäftsmodelle im Mittelstand und bringt im Customizing und der individuellen Entwicklung von Anwendungssoftware ihr gesamtes Technologie- und Service-Know-how aus Hunderten von Projekten ein. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern wie Microsoft, DELL EMC, Barracuda, Deep Instinct, Rapid7, Semperis u.a. hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann ihre Kunden zukunftssicher beraten. Die abtis Holding AG ist die Muttergesellschaft der abtis Gruppe. Zur Gruppe gehören die abtis GmbH, die progX GmbH, die changeable GmbH und die Ceteris AG. Die abtis GmbH ist der Experte für Microsoft-Technologien und Cyber Security für den Mittelstand. progX bietet innovative Lösungen in den Bereichen IoT, Automatisierung und Digitalisierung. changeable steht für zeitgemäße Formen der Zusammenarbeit und begleitet Kunden in Change Management und Adoption. Die Ceteris komplettiert dieses Portfolio mit Business-Intelligence-Lösungen auf höchstem Niveau. Rund 200 technikbegeisterte Mitarbeitende beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarter), Berlin, Freiburg, Göppingen und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, Schleich, testo und Wackler, die Bundesliga-Vereine SC Freiburg und VfB Stuttgart sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim. www.abtis.de | DIGITALE ZUKUNFT. abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Firmenkontakt

