Startseite Backofen reinigen - komplett chemiefrei Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-12 09:20. Das Reinigen von Backöfen und Abzugshauben ist oft eine besondere Herausforderung, da sich hier vor allem Fett und hartnäckige Verunreinigungen ansammeln. Eine effektive Lösung ist Trockendampf. Die Reinigungsmethode kommt komplett ohne Chemie aus und desinfiziert gleichzeitig alle Oberflächen. Moderne Geräte, wie beispielsweise der Micro Cleaner von Medeco, arbeiten beim Reinigen ausschließlich mit Wasserdampf, der aus kleinsten Partikeln besteht. Der Wasseranteil liegt bei lediglich 5 Prozent. Dadurch dringt der Mikrotrockendampf, der aus dem Gerät strömt, selbst in schwer zugängliche Ecken und Winkel, z. B. hinter die Führungsschienen des Backofens. Schmutz und Fett werden mit Hilfe von 9 bar Druck und einer Temperatur von 180 Grad gelöst. Durch die hohe Temperatur findet außerdem gleichzeitig eine thermische Desinfektion statt. Ideal für empfindliche Oberflächen "Diese hygienische Reinigungsmethode wird daher auch häufig in der Gastronomie eingesetzt", erklärt Fritz Pattis, Begründer des Green Cleaning-Konzepts, das auf Trockendampf basiert. Doch auch im Haushalt sind die Geräte eine große Hilfe, da sie Verkrustungen ohne großen Aufwand und chemiefrei lösen. "Die Reinigung mit Microtrockendampf kommt vor allem Cerankochfeldern oder Dunstabzugshauben aus Edelstahl zugute", betont Pattis. "Empfindliche Oberflächen können auf diese Weise schonend und vor allem schlierenfrei gereinigt werden - ebenso wie Arbeitsplatten aus Echtholz oder Schränke mit Hochglanzfurnier." Keine Chance für Keime Die Handhabung eines Trockendampfgerätes ist denkbar einfach: Wer beispielsweise seinen Backofen reinigen möchte, entfernt zunächst lose Essensreste mit einem feuchten Tuch und befüllt seinen Micro Cleaner mit Wasser. Alle hartnäckigen Verschmutzungen, die jetzt noch im Ofen sind, können nun mit Hilfe des Gerätes gelöst werden. Dazu den passenden Aufsatz wählen (Bürsten, Handdüse, Mikrofasertuch etc.) und alle Backofenseiten samt Backofentür mit Dampf bearbeiten. Der gelöste Schmutz kann mit einem Ttuch ganz leicht aufgenommen werden. Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Microtrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen. Firmenkontakt

medeco cleantec GmbH

Fritz Pattis

Georg-Aicher-Straße 1

83026 Rosenheim

08031 290610

https://medeco-cleantec.com Pressekontakt

Fröhlich PR GmbH

Carmen Oberender

Alexanderstraße 14

95444 Bayreuth

09217593557

www.froehlich-pr.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten