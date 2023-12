Startseite Abenteuer Masai Mara: Safari durch die unberührte Wildnis Afrikas Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2023-12-11 19:34. Sich von Zeit zu Zeit eine Auszeit zu gönnen, ist nicht nur Luxus, sondern gut investierte Zeit in das eigene Wohlbefinden. Mit einem besonderen Urlaub schafft man Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Wenn es um unvergessliche Reiseerlebnisse geht, sticht eine Masai Mara Safari in Kenia als eine der schönsten Möglichkeiten hervor, die Wunder der Natur und faszinierende Kulturen zu entdecken. Ein absolutes Highlight in der Masai Mara ist die jährliche Tierwanderung, bei der Millionen Herdentieren wie Gnus, Antilopen und Zebras die Masai Mara auf der Suche nach frischen Weidegründen durchqueren. Ein unvergessliches Schauspiel. Aber auch außerhalb dieser faszinierenden Wanderzeiten bietet die Masai Mara zahlreiche Gelegenheiten, Giraffen, Elefanten, Büffel, Leoparden und Löwen in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Neben Tierwelt und Kultur beeindruckt die Masai Mara auch durch ihre spektakuläre Landschaft. Weite Savannen mit sanften Hügeln bilden eine malerische Kulisse. Die Masai Mara ist nicht nur ein Paradies für Tierliebhaber, sondern auch ein Fenster in die einzigartige Kultur der Massai mit ihrer traditionellen Lebensweise und faszinierenden Bräuchen. Verschiedene Masai Mara Safaris, die ein gut geplantes Abenteuer versprechen, haben Kenia-Experten auf kenia-safari.de zusammengestellt. Kurze Anreise zur Masai Mara Safari nutzen - Kenia Safari als Flugsafari Die Flugsafari „5 Tage und 4 Nächte Masai Mara Allround Campsafari“ mit Übernachtungen im Oloshaiki Camp und im Kilima Camp ist eine sehr gute Masai Mara Safari. Das Safariabenteuer beginnt am frühen Morgen mit der Abholung direkt vom Hotel. Ein kurzer Flug bringt die Teilnehmer der Masai Mara Safari dann in den faszinierenden Masai Mara Nationalpark. Nach einer ersten kleinen Pirschfahrt erreichen die Safari-Teilnehmer das Oloshaiki Camp, das für zwei Nächte entspannte Übernachtungsmöglichkeiten und leckeres Essen bietet. Am Nachmittag unternehmen die Teilnehmer der Masai Mara Safari eine ausgedehnte Pirschfahrt, gefolgt von einem gemütlichen Abend im Camp. Der zweite Tag der Masai Mara Safari beginnt mit dem Frühstück und zwei aufregenden Pirschfahrten. Denn die Masai Mara ist reich an Raub- und Herdentieren und verspricht unvergessliche Begegnungen. Nach einem weiteren Frühstück im Oloshaiki Camp brechen die Teilnehmer der Masai Mara Safari zum Kilima Camp auf. Masai Mara Safari mit Übernachtungen in zwei unterschiedlichen Camps Während der Fahrt in die neue Region der Masai Mara kann man auch die beeindruckende Landschaft bewundern. Denn die Masai Mara ist ein atemberaubendes Wildreservat, das sich über eine Fläche von rund 1.510 Quadratkilometern erstreckt. Die Masai Mara beherbergt eine beeindruckende Vielzahl an Wildtieren, darunter Löwen, Leoparden, Elefanten, Büffel und zahlreiche Antilopenarten. Die offenen Ebenen bieten hervorragende Möglichkeiten zur Tierbeobachtung, insbesondere während der Großen Migration, die als eines der beeindruckendsten Naturschauspiele der Welt gilt. Das Kilima Camp liegt am anderen Ende der Masai Mara, so dass die Safariteilnehmer viel zu sehen bekommen. Auch das Camp selbst punktet mit einer fantastischen Aussicht. Eine Nachmittagspirsch rundet den Tag ab, gefolgt von einem entspannten Abendessen. Der neue Tag beginnt mit einem exzellenten Frühstück und zwei weiteren Pirschfahrten rund um das Kilima Camp. Der Abend im Camp verspricht Entspannung und leckeres Essen. Der letzte Tag beginnt mit einer Frühpirsch bei Sonnenaufgang, um die majestätischen Löwen in Aktion zu erleben. Nach einem optionalen Picknick unterwegs kehren die Gäste ein letztes Mal zum Mittagessen ins Camp zurück. Nach dem Essen heißt es Abschied nehmen. Die Gäste werden zur Landebahn gebracht, von wo aus sie zu ihrem Strandhotel an der Nord- oder Südküste Kenias zurückfliegen. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari.de/masai-mara-safari.htm Kurzprofil:

Über 30 Jahre Erfahrung haben die Reiseprofis von kenia-safari.de im Vermitteln von Safaris im ostafrikanischen Kenia. Die Kenia-Spezialisten waren und sind selbst oft vor Ort in Kenia und beobachten dort die neuesten Entwicklungen. Dank ihres umfassenden Wissens und ihrer Erfahrung können die Kenia-Experten ihre Kunden individuell beraten und maßgeschneiderte Safaris anbieten. Unternehmensinformation:

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

