Verkauf oder Kauf von Immobilien in Dubai

Immobilienbegriffe, die Sie kennen sollten

Der Kauf oder Verkauf von Immobilien in Dubai kann ein lohnender, aber auch komplexer Prozess sein, insbesondere für diejenigen, die mit der lokalen Immobilienterminologie nicht vertraut sind. Das Verständnis der wichtigsten Begriffe ist entscheidend für die Navigation durch die Details von Immobilientransaktionen. In diesem Leitfaden werfen wir einen kurzen Blick auf die 10 wichtigsten Immobilienbegriffe, mit denen sowohl Käufer als auch Verkäufer vertraut sein sollten, wenn sie sich auf Immobilientransaktionen in Dubai einlassen.

Ejari:

Ejari ist ein Begriff, der sich auf das vom Dubai Land Department (DLD) eingerichtete Online-System für die Registrierung von Mietverträgen bezieht. Es ist obligatorisch, dass alle Mietverträge auf der Ejari-Plattform registriert werden. Dieses System bietet eine transparente Aufzeichnung der Vertragsbedingungen und stellt sicher, dass sowohl Vermieter als auch Mieter ihren jeweiligen Verpflichtungen nachkommen. Für Immobilienkäufer ist die Kenntnis von Ejari von entscheidender Bedeutung, da sie ein Indikator für die Rechtskonformität der Mietverträge einer Immobilie ist.

Ijarah:

Ijarah ist ein islamischer Leasingvertrag, der im Immobiliensektor von Dubai weit verbreitet ist. Bei einem Ijarah-Vertrag vermietet der Vermieter (Immobilieneigentümer) die Immobilie an den Mieter (Leasingnehmer) für einen bestimmten Zeitraum und zu einer vereinbarten Miete. Am Ende der Vertragslaufzeit hat der Leasingnehmer die Möglichkeit, die Immobilie zu kaufen. Das Verständnis der Nuancen von Ijarah ist entscheidend für diejenigen, die Mietoptionen erkunden oder Mietkaufvereinbarungen in Betracht ziehen.

Tawtheeq:

Tawtheeq ist ein obligatorischer, vom DLD ausgestellter Mietvertrag, der die Beziehung zwischen Vermieter und Mieter formalisiert. In diesem Vertrag werden die Bedingungen des Mietverhältnisses festgelegt, einschließlich der Miethöhe, der Dauer und anderer relevanter Details. Käufer können durch die Kenntnis des Tawtheeq sicherstellen, dass die Immobilie, an der sie interessiert sind, den gesetzlichen Anforderungen entspricht, und so eine sichere Grundlage für ihre Investition schaffen.

Tasdeeq:

Tasdeeq ist der Prozess der Überprüfung und Authentifizierung von Immobiliendokumenten. Dabei wird die Richtigkeit der Angaben in immobilienbezogenen Dokumenten überprüft, um die Einhaltung rechtlicher Standards zu gewährleisten. Für Verkäufer ist die Durchführung des Tasdeeq-Verfahrens von entscheidender Bedeutung, um die Echtheit ihrer Immobiliendokumente nachzuweisen und das Vertrauen potenzieller Käufer zu gewinnen. Käufer wiederum sollten sich des Tasdeeq-Verfahrens bewusst sein, um die Rechtmäßigkeit der Immobilie, an der sie interessiert sind, sicherzustellen.

Musataha:

Musataha bezieht sich auf eine langfristige Pachtvereinbarung, bei der eine Partei das Recht erhält, ein Grundstück zu bebauen und zu nutzen, das einer anderen Partei gehört. Diese Vereinbarung ist in Dubai üblich, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilienentwicklungsprojekten. Das Verständnis von Musataha ist für Käufer, die an Erschließungsprojekten interessiert sind, von entscheidender Bedeutung, da es die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Landnutzung umreißt.

Makani:

Makani ist das von der Stadtverwaltung von Dubai eingeführte einheitliche Adressierungssystem. Es weist jedem Gebäude und Bauwerk in Dubai einen eindeutigen 10-stelligen Code zu, der die genaue Navigation und Standortidentifizierung erleichtert. Makani bietet Käufern und Verkäufern gleichermaßen eine präzise Möglichkeit, den geografischen Standort einer Immobilie zu bestimmen, was den Prozess der Immobilientransaktion vereinfacht und die Transparenz erhöht.

Oqood:

Oqood, oder der erste Kaufvertrag, ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Bedingungen einer Immobilientransaktion festlegt. Es dient als Zwischenvereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer, bevor der gesamte Verkaufsprozess abgeschlossen ist. Verkäufer leiten das Oqood-Verfahren ein, indem sie die Immobilie bei der DLD registrieren lassen, während Käufer von der Sicherheit profitieren, die es in der Anfangsphase einer Immobilientransaktion bietet.

Trakheesi:

Trakheesi ist ein von der DLD eingeführter Regulierungsprozess zur Genehmigung und Überprüfung von Immobilienanzeigen. Immobilienanzeigen in Dubai müssen das Trakheesi-Verfahren durchlaufen, um die Richtigkeit zu gewährleisten und irreführende Informationen zu verhindern. Für Verkäufer ist die Genehmigung von Trakheesi eine Voraussetzung für die Vermarktung ihrer Immobilie, während Käufer auf die Genehmigung von Trakheesi achten sollten, um die Zuverlässigkeit des Immobilienangebots sicherzustellen.

Al Sa'fat:

Al Sa'fat oder der Immobilienzustandsbericht ist ein umfassendes Dokument, in dem der physische Zustand einer Immobilie detailliert beschrieben wird. Es umfasst Aspekte wie die strukturelle Integrität, Wartungsprobleme und alle an der Immobilie vorgenommenen Änderungen. Für Käufer bietet der Al-Sa'fat-Bericht Einblicke in den Zustand der Immobilie und hilft ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Verkäufer können diesen Bericht nutzen, um den gepflegten Zustand ihrer Immobilie darzustellen.

Estidama:

Estidama ist ein arabischer Begriff, der Nachhaltigkeit bedeutet und mit einer Initiative für grünes Bauen in Dubai verbunden ist. Immobilien, die den Estidama-Prinzipien entsprechen, legen den Schwerpunkt auf Energieeffizienz, ökologische Nachhaltigkeit und allgemeine Umweltfreundlichkeit. Für Käufer, die an einem umweltbewussten Leben interessiert sind, ist es wichtig, Estidama zu verstehen, da es das Engagement der Immobilie für nachhaltige Praktiken signalisiert.

Warum muss man diese Begriffe kennen?

Das Verständnis der angegebenen Immobilienbegriffe ist sowohl für Käufer als auch für Verkäufer in Dubai aus mehreren Gründen wichtig:

- Einhaltung von Gesetzen

Viele dieser Begriffe, wie z. B. Ejari, Tawtheeq, Tasdeeq und Oqood, stehen im Zusammenhang mit rechtlichen Verfahren und Unterlagen, die vom Dubai Land Department (DLD) verlangt werden. Die Einhaltung dieser gesetzlichen Bestimmungen ist entscheidend für die Rechtmäßigkeit von Immobilientransaktionen. Für Verkäufer schafft die Einhaltung dieser Vorschriften Vertrauen bei potenziellen Käufern, und für Käufer bietet sie die Gewissheit, dass die Immobilie den gesetzlichen Standards entspricht.

- Sicherheit der Transaktion

Begriffe wie Oqood, Trakheesi und Tasdeeq tragen zur Sicherheit von Immobilientransaktionen bei. Mit Oqood wird beispielsweise eine vorläufige Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer getroffen, die in der Anfangsphase der Transaktion ein gewisses Maß an Sicherheit bietet. Tasdeeq gewährleistet die Authentizität von Immobiliendokumenten und verringert so das Risiko betrügerischer Transaktionen. Die Trakheesi-Genehmigung verleiht Immobilienanzeigen eine zusätzliche Zuverlässigkeitsstufe, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Fehlinformationen verringert wird.

- Transparente Informationen über Immobilien:

Begriffe wie Al Sa'fat und Estidama liefern wertvolle Informationen über den physischen Zustand bzw. die Nachhaltigkeit einer Immobilie. Al Sa'fat-Berichte bieten Einblicke in die strukturelle Integrität und die Wartungshistorie der Immobilie und helfen Käufern dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Estidama, das sich auf Nachhaltigkeit konzentriert, trägt dem wachsenden Interesse an umweltfreundlichem Wohnen Rechnung und ist damit ein wichtiger Faktor für umweltbewusste Käufer.

- Standortgenauigkeit

Makani, das einheitliche Adressierungssystem, spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung genauer Standortinformationen für Immobilien. Sowohl für Käufer als auch für Verkäufer vereinfacht ein präziser Standortcode die Navigation, erleichtert Immobilieninspektionen und gewährleistet, dass die geografischen Details der Immobilie leicht zugänglich und überprüfbar sind.

- Verstehen von Mietverträgen

Begriffe wie Ijarah und Musataha sind besonders wichtig für diejenigen, die an Mietverträgen oder langfristigen Leasingvereinbarungen beteiligt sind. Das Verständnis der Nuancen von Ijarah ist für Mieter, die eine Mietkaufoption in Erwägung ziehen, von entscheidender Bedeutung, und die Kenntnis von Musataha ist für Käufer, die sich für Erschließungen oder Immobilien mit langfristigem Landleasing interessieren, unerlässlich.

- Marketing und Werbung

Die Genehmigung von Trakheesi ist für Immobilienverkäufer, die für ihre Angebote werben wollen, unerlässlich. Die Einhaltung der Trakheesi-Vorschriften stellt sicher, dass die Immobilienanzeigen korrekt sind und den gesetzlichen Normen entsprechen. Für die Käufer bedeutet die Zulassung durch Trakheesi, dass sie Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Immobilienangebots und die Transparenz des Verkäufers haben.

Um sich in der Immobilienlandschaft Dubais zurechtzufinden, muss man die lokale Terminologie beherrschen. Unabhängig davon, ob Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen, ist das Verständnis von Begriffen wie Ejari, Ijarah, Tawtheeq, Tasdeeq, Musataha, Makani, Oqood, Trakheesi, Al Sa'fat und Estidama für eine reibungslose und erfolgreiche Transaktion unerlässlich. Wenn Sie sich mit diesen Begriffen vertraut machen, sind Sie in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Einhaltung der Immobilienvorschriften in Dubai sicherzustellen.

