Internationale Studierende besuchten China Eastern Airlines

Am 8. Dezember nahmen ca. 30 internationale Studierende aus sieben Ländern, darunter Deutschland, Italien und den Niederlanden, an einer eintägigen Studienreise bei China Eastern Airlines teil. Diese internationalen Studierenden hatten die Gelegenheit, den Charme der Luftfahrtkultur kennenzulernen und zu erleben. Während der Studienreise besuchten die internationalen Studierenden den Airbus A350-Simulator, erlebten die Arbeit des Piloten im Cockpit durch eine Flugsimulation und betrachteten die herrliche Landschaft der Erde aus der Vogelperspektive in der Luft. Außerdem nahmen sie an einer immersiven VR-Flugzeuginspektion teil - einer Technologie, die es ihnen ermöglichte, persönlich auf dem Vorfeld zu stehen und Flugzeugteile datailliert und sorgfältig zu inspizieren. So erhielten sie ein tieferes Verständnis für den Aufbau und den Funktionsprinzip des Flugzeugs und wurden über die professionelle Vorbereitung auf die Lufttüchtigkeit vor dem Flug informiert. Beim Service-Training für Flugbegleiter schlüpften die internationalen Studierenden in die Rolle von Flugbegleitern und lernten, wie man den Passagieren guten Service bietet, wie man mit Notfällen umgeht, wie man Catering anbietet und wie man den Komfort und die Sicherheit der Passagiere gewährleistet. Durch diese Aktivität kennten die internationalen Studierenden nicht nur den Aufbau und die Funktionen eines Flugzeugs, sondern spürten auch den Charme des Flugdienstes. Alle von ihnen sagten, dass diese Studienreise ihnen ein besseres Verständnis für die Luftfahrtindustrie vermittelt und ihr Interesse an der Luftfahrt geweckt hat. Die Studierenden aus sieben Ländern drückten während des Austauschs und der Interaktion über ihre Gefühle ruhig aus und erzählten miteinander ihre Geschichten, was ihr Verständnis füreinander verbesserte und ihre Beziehungen zueinander stärkte. Durch diese Aktivität schlossen die Studierenden tiefe Freundschaften und sammelten wertvolle Erfahrungen. Zum Abschluss überreichte China Eastern Airlines jedem internationalen Studierenden ein besonderes Geschenk – ein kulturelles und kreatives Souvenir aus der Luftfahrt. Berichten zufolge bietet China Eastern Airlines Direktverbindungen zu 86 internationalen Zielen in 31 Ländern und Regionen weltweit an. Mit der SkyTeam-Allianz umfasst das Streckennetz von China Eastern Airlines 1.050 Ziele in 166 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Darüber hinaus hat China Eastern Airlines mehr als 100 Niederlassungen im In- und Ausland gegründet.

