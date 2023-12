Startseite Winterzauber erleben Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-12-11 10:50. 5 Ideen für unvergessliche Aktivitäten in der kalten Jahreszeit Der Winter ist da und mit ihm die wunderschöne Möglichkeit, die kalte Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen. Ob allein, im Freundeskreis oder mit der Familie - wir haben für Sie eine Liste mit schönen winterlichen Aktivitäten zusammengestellt, die Ihnen helfen werden, den Winterzauber in vollen Zügen zu erleben. Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel:

Gleiten Sie über das glitzernde Eis und spüren Sie den Wind in Ihren Haaren. Besuchen Sie eine nahegelegene Eislaufbahn und genießen Sie das Gefühl der Freiheit, während Sie Ihre Runden drehen. Schlittschuhlaufen ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben, sondern auch eine romantische Aktivität für Paare. Winterwanderungen in der Natur:

Verbinden Sie Bewegung mit der Schönheit der winterlichen Landschaft. Schnüren Sie Ihre Wanderschuhe und erkunden Sie die verschneiten Wälder und Berge. Genießen Sie die Ruhe und Stille der Natur und lassen Sie sich von der klaren Winterluft erfrischen. Auch für Städtereisen eignet sich der Winter sehr gut, denn die Destinationen sind nicht zu überlaufen und man kann die Sehenswürdigkeiten in Ruhe erkunden. Unser Tipp: Erkunden Sie die Stadt mit einer Schnitzeljagd (https://www.stadtspiel-schnitzeljagd.de/schnitzeljagden), so sparen Sie sich den Reiseführer und sind wunderbar flexibel unterwegs. Gemütliche Abende vor dem Kamin:

Was gibt es Schöneres, als sich an einem kalten Wintertag vor dem Kamin zu entspannen? Lesen Sie ein gutes Buch, spielen Sie eines der zahlreichen spannenden Escape Spiele (https://www.stadtspiel-schnitzeljagd.de/escape-games) oder genießen Sie einfach die wohlige Wärme und das Knistern des Feuers. Verbringen Sie wertvolle Zeit mit Ihren Liebsten und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen. Auch ein Lagerfeuer oder ein Grillabend können im Winter reizvoll sein! Schneeballschlachten und Schneefiguren bauen:

Lassen Sie Ihre innere Kindheit wieder aufleben und toben Sie sich im Schnee aus. Organisieren Sie eine Schneeballschlacht mit Freunden oder bauen Sie gemeinsam kreative Schneeskulpturen. Spaß und Lachen sind garantiert! Wellness und Entspannung:

Der Winter ist die perfekte Zeit, um sich eine Auszeit zu gönnen und Körper und Geist zu verwöhnen. Besuchen Sie ein Spa oder eine Therme und lassen Sie sich bei wohltuenden Massagen und warmen Bädern verwöhnen. Tanken Sie neue Energie für die kommenden Monate. Auch zuhause mit einer Ausmal-Tischdecke für Kinder (https://www.stadtspiel-schnitzeljagd.de/zum-ausmalen)oder Erwachsene und einer Tasse Tee lässt es sich wundervoll entspannen! Der Winter bietet zahlreiche Möglichkeiten, um die kalte Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen. Egal, ob Sie verreisen, sich entspannen, sportlich aktiv sein oder Spaß im Schnee haben möchten - lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und machen Sie den Winter zu einer unvergesslichen Zeit.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Ausprobieren und hoffen, dass Sie den Winterzauber in vollen Zügen genießen können. Über Stadtspiel Schnitzeljagd:

Hinter der Firma Stadtspiel Schnitzeljagd verbirgt sich kein großer Konzern oder mittelständisches Unternehmen, sondern das 7-köpfige Stadtspiel Schnitzeljagd Team rund um Anja Gena. Sie kam 2009 auf die Idee, eine ganz andere Art der Stadtführung zu erfinden. So entstand das erste Stadtspiel für Dresden. Zusammen mit ihrem Team kümmert sich Anja Gena im eigenen Laden in Dresden, der auch als Büro, Lager und Produktionsstätte dient, um die Neu- und Weiterentwicklung der Stadtspiele. Inzwischen gibt es über 40 Touren in 23 Städten. Bis heute übernimmt das Stadtspiel-Team die Entwicklung aller Touren selbst. Die Entstehung einer neuen Schnitzeljagd ist immer mit großem Zeitaufwand verbunden: Begonnen wird mit einer gründlichen Recherche zur geplanten Tour vom Schreibtisch aus. Die Recherche vor Ort verbunden mit dem Fotografieren der Sehenswürdigkeiten übernimmt dann ein/e Mitarbeiter*in. Ausgerüstet mit Fotokamera und Notizbuch folgt der/die Mitarbeiter*in der am Schreibtisch grob ausgearbeiteten Route. Zurück in Dresden müssen die Texte zu den Sehenswürdigkeiten geschrieben sowie die Rätsel an den einzelnen Stationen erdacht werden. Danach folgt die grafische Gestaltung der Karten sowie die Bestellung bei der Druckerei. Die Metalldosen der Stadtspiel Schnitzeljagden werden abschließend in Handarbeit beklebt und mit den gedruckten Karten gefüllt. Firmenkontakt

