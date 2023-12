Startseite Intergastra 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-12-11 10:38. Vorstellung neuer Produktideen von Hellma Auf der Intergastra 2024 in Stuttgart legt der Nürnberger Portionsartikelspezialist Hellma (https://www.hellma.de) den Schwerpunkt auf neue Produktideen für die Gastronomie und Hotellerie, aber auch für die Gemeinschaftsverpflegung. Vom 03. bis 07. Februar 2024 präsentiert Hellma in Halle 1 am Stand Nr. 1I54 neben den bekannten Markenprodukten wie nutella, darbo oder Langnese auch handgefertigte belgische Kesselchips. Diese werden am Messestand auch zur Verkostung ausgegeben. Die neuen Chips sind ein glutenfreier und veganer Genuss und überzeugen durch Biss und ihren natürlichen Geschmack, da sie ohne jegliche Farb- und Konservierungsstoffe oder geschmacksverstärkende Zusatzstoffe auskommen. Im Sortiment hat Hellma neu zwei Sorten der Kesselchips, eine Sorte mit Meersalz und die zweite mit einer Würzmischung aus Meersalz und schwarzem Pfeffer verfeinert. Erhältlich sind die beiden Packungen mit jeweils 40 Gramm Inhalt und sie lassen sich daher einzeln sowohl im Automaten, am Kiosk oder an der Tankstelle, aber auch im Bus-, Bahn oder Flugverkehr oder in der Hotellerie und Gastronomie verkaufen. Vorgestellt werden auf der Stuttgarter Messe zudem zwei neue Bio Müsli-Sorten. Das Früchte Müsli Bio (https://www.hellma.de/produkt/hellma-fr-chte-m-sli-bio-40x45g/) besteht aus Rosinen, Bananenchips sowie kleinen Stücken von Aprikose, Apfel, Dattel und Himbeeren, der Fruchtanteil liegt bei 38,5 %, es hat eine natürliche Süße und ist vegan. Das Schokomüsli (https://www.hellma.de/produkt/hellma-schoko-m-sli-bio-40x45g/) dagegen ist verfeinert mit zartschmelzenden Raspeln aus Bio-Vollmilchschokolade und auch für Vegetarier geeignet. Die feinschmeckenden Vollkornflocken aus Hafer, Weizen und Gerste sind eine perfekte Mischung, denn sie werden aus dem vollen Korn mit all seinen Vitaminen und Mineralien gemahlen und sind so der Grundpfeiler einer vollwertigen Ernährungsweise. Außerdem zeigt das Nürnberger Unternehmen Besuchern des Messestandes die Möglichkeiten des Werbedrucks für kleinere Stückzahlen, die dank des neuen Webshops ab sofort möglich sind. Der digitale Werbedruck auf Produkten des Nürnberger Portionsartikelspezialisten lässt sich dort kundenfreundlich, einfach und schnell umsetzen. Dank integriertem Editor können mehr als 20 Produkte wie Zucker und Gewürze, aber auch Non-Food-Produkte wie Erfrischungstücher digital personalisiert und innerhalb weniger Tage ausgeliefert werden. Ein Highlight sind die Personalisierungen von Fruchtgummis in verschiedenen Formen, wie zum Beispiel der Haribo Mini Goldbären und von zwei Sorten (Erdbeere und Marille) der beliebten darbo Minigläser. Die Verpackung der Fruchtgummis kann vollflächig bedruckt werden, während bei den Minigläsern der Werbedruck auf dem Deckel der Gläser erfolgt. Auch gefeiert wird auf der Stuttgarter Messe. Nachdem Hellma in 2023 seinen 100. Geburtstag begehen konnte, zieht nun nutella (https://www.hellma.de/produkt/ferrero-nutella-40x15g-dk/) nach. Der beliebte, cremige Brotaufstrich wird 60 Jahre jung und dank der Markenpatenschaft mit Hellma feiern auch seine "kleinen" Portionen den runden Geburtstag mit verschiedenen Geburtstagsaktionen mit. Halle 1, Stand Nr. 1 I 54

www.hellma.de (https://www.hellma.de) Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten "Tüpfelchen auf dem i" versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 170 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade. Firmenkontakt

Hellma Gastronomie Service GmbH

Sandra Weigand

Forchheimer Straße 4

90425 Nürnberg

0911/ 93448-0

www.hellma.de Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661

www.pr-check.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten