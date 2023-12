Startseite Kontora Family Office: Unternehmensnachfolge-Whitepaper Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-12-11 10:11. Unternehmensnachfolge aktiv mitgestalten: Neues Whitepaper für Next Gens Das Kontora Family Office (https://Kontora.com) setzt seine Whitepaper-Reihe (https://www.kontora.com/insights/whitepaper/) rund um Themen wie Vermögensstrukturierung, Investitionsstrategie und Nachfolgeplanung fort: Der soeben veröffentlichte achte Teil richtet sich an Nachfolgekandidat*innen und Nachfolgende in Unternehmerfamilien, die sogenannte Next Gen. Auf 27 Seiten werden praxisnahe und anschauliche Anregungen für ein aktives Mitgestalten des Nachfolgeprozesses geboten. Im Fokus steht dabei einerseits die Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen und andererseits mit typischen Spannungsfeldern, die den Generationenwechsel erschweren. Verbesserte Verhandlungsposition Damit widmet sich das Whitepaper (https://www.kontora.com/whitepaper/next-gens-gestalten-zukunft/)einem Problem, mit dem viele Familienunternehmen zu kämpfen haben und das zunehmend die Wirtschaft insgesamt belastet: Die geburtenstarke Babyboomer-Generation wünscht sich mehrheitlich eine familieninterne Übergabe, doch der Prozess scheitert häufig trotz großer Anstrengungen. Dabei ist zu beobachten, dass Next Gens zwar bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, aber Schwierigkeiten haben, ihre Position zu formulieren und durchzusetzen. Hier setzt das Whitepaper mit dem Titel "Next Gens gestalten Zukunft" an: Es will Denkanstöße für eine Verbesserung der eigenen Verhandlungsposition liefern. Zunächst wird beschrieben, warum es für Nachfolgekandidat*innen von entscheidender Bedeutung ist, sich mit dem Können und Wollen auseinanderzusetzen. Zu den zentralen Fragen zählen dabei: Kann ich die selbst gesteckten und an mich gerichteten Erwartungen erfullen? Habe ich eine Vorstellung davon, was ich will und was nicht? Mit den Kapiteln Familie vs. Unternehmen, Schweigen vs. Sprechen und Erneuern vs. Bewahren werden im Anschluss Spannungsfelder beschrieben, die in jedem Nachfolgeprozess eine Rolle spielen und deren Kenntnis sich positiv auf den intergenerationalen Austausch auswirken kann. Besseres Verständnis Dabei sorgen Praxisbeispiele für ein besseres Verständnis: Erfolgreiche Next Gens berichten von der Herausforderung, familiäre und unternehmerische Themen zu trennen, von der Bedeutung einer funktionalen Konfliktkultur und ihrem Streben nach Innovation. Zudem enthält das Whitepaper einen Exkurs zur sich wandelnden Rolle von Frauen im Nachfolgeprozess, eine Checkliste für den Start des eigenen Nachfolgeprojektes und ein Interview mit Experte Dr. Marcel Megerle, der einen Einblick in seine langjährige Erfahrung bei der Begleitung von Nachfolgen gibt und erklärt, warum er die Haltung der jungen Generation auch kritisch sieht. Die in fünf Kapitel gegliederte Publikation "Next Gens gestalten Zukunft" kann ab sofort kostenfrei bei Kontora (https://www.kontora.com/whitepaper/next-gens-gestalten-zukunft/)heruntergeladen werden. Kontora - Wir verstehen Vermögen. Kontora ist ein führendes unabhängiges Family Office für besondere Vermögen. Kontakt

