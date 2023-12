Startseite Auf Donaukreuzfahrten lassen sich Kultur- und Naturschönheiten gleichermaßen erleben Pressetext verfasst von pr-partners am So, 2023-12-10 21:48. Geschichte kennen lernen, Kultur und Naturschönheiten erleben - das sind die Gründe, warum Menschen reisen. All das findet man in den Städten und Landschaften entlang der Donau. Von charmanten Städten wie Passau und Melk über echte Metropolen wie Wien, Budapest und Bratislava bis hin zu den idyllischen Landschaften der Wachau - jede Station einer Donaukreuzfahrt bietet unvergessliche Erlebnisse. Wer nach oder vor der Erkundung historischer Stätten an Land den Komfort und die Annehmlichkeiten an Bord genießen möchte, für den ist eine A-ROSA Donaukreuzfahrt genau das Richtige. Denn so eine Donaukreuzfahrt ist nicht irgendeine Reise, sondern ein unvergleichliches Erlebnis, das Kultur, Entspannung und Genuss auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Das Spezialreiseportal rivers2oceans-kreuzfahrten.de bietet die ideale Plattform für die Buchung solcher Donaukreuzfahrten, denn das umfangreiche Angebot, die kompetente Beratung und der zuverlässige Service sorgen dafür, dass die Donaukreuzfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Donaukreuzfahrten mit wunderbaren Stopps - Landausflüge an den schönsten Orten Die „A-ROSA Donau Kreuzfahrt 2023 - Donau Erlebnis“ startet in Engelhartszell oder Passau und führt durch die bezaubernde Landschaft der Wachau nach Wien und Bratislava. Die Stopps in Melk, Krems, Wien, Bratislava und Linz bieten vielfältige Möglichkeiten. Melk begeistert mit dem majestätischen Benediktinerstift Melk, einem Kulturjuwel hoch über der Donau. Die Wachau, UNESCO-Weltkulturerbe, besticht durch ihre atemberaubende Landschaft mit sanften Weinbergen, charmanten Dörfern und historischen Burgen. Wien, die Hauptstadt Österreichs, empfängt ihre Gäste mit historischem Flair und modernem Charme. Hier kann man die prachtvolle Hofburg erkunden, über die prunkvolle Ringstraße flanieren oder einfach die kulturelle Vielfalt dieser faszinierenden Stadt genießen. In Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, wartet eine malerische Altstadt auf Erkundung, hier kann man die imposante Burg Bratislava besichtigen. Im österreichischen Linz kann man den imposanten Linzer Hauptplatz erkunden, der von barocken Gebäuden und der beeindruckenden Dreifaltigkeitssäule umgeben ist. Und ein Besuch des Linzer Schlosses, das hoch über der Stadt thront, bietet nicht nur einen atemberaubenden Blick auf die Donau, sondern auch einen Einblick in die Geschichte der Region. Ein Bummel durch das Ars Electronica Center, ein innovatives Museum für Medienkunst und Technologie, rundet den Aufenthalt in Linz ab. Auch an Bord bietet die Donaukreuzfahrt beste Urlaubsatmosphäre Aber auch die Zeit an Bord der A-ROSA Flora wird mit Sicherheit zu einem schönen Teil des Urlaubs. Schließlich steht die Reederei A-ROSA für genussvolle und entspannte Flusskreuzfahrten. In legerer, aber stilvoller Atmosphäre bietet A-ROSA auf dieser Donaukreuzfahrt nicht nur perfekten Service, sondern auch Annehmlichkeiten wie Whirlpools, Spas, Putting Greens und Live-Cooking, damit sich die Gäste auch während der Zeit auf dem Fluss wohlfühlen. Das gastronomische Angebot an Bord der A-ROSA Flora ist vielfältig und reicht von Gourmetmenüs über Buffets bis hin zu Snacks. Mehrere Restaurants und Bars an Bord verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten. Für Entspannung und Wellness stehen Whirlpools, Spas und Fitnessbereiche zur Verfügung. Täglich wechselnde Programme und vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass an Bord während der Donaukreuzfahrt keine Langeweile aufkommt. Die Kabinen an Bord sind modern gestaltet und bieten den Passagieren auf dieser Donaukreuzfahrt einen komfortablen Rückzugsort. Nicht zuletzt sorgt das deutschsprachige Personal dafür, dass die Bedürfnisse der Gäste optimal erfüllt werden. Weitere Informationen gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-donau-kreuzfahrt Kurzprofil:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. aus Wedel vermittelt seit Jahren Reisen für Hochsee- und Flusskreuzfahrten. Die angebotenen Kreuzfahrten werden von bekannten Reedereien veranstaltet. Auf der firmeneigenen Website werden die Kunden detailliert über Routen, Schiffe und Leistungen informiert. Das Reisebüro bietet individuelle und persönliche Beratung bei der Planung der Kreuzfahrten. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Qualität und die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden gelegt, um den Reisenden ein optimal abgestimmtes Reiseerlebnis zu bieten. Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel Über pr-partners Komplettes Benutzerprofil betrachten