Startseite Yoga Innovations- und Nachhaltigkeitspreis 2023 geht an In You - Inklusives Yoga für Dich Pressetext verfasst von InYou am Sa, 2023-12-09 16:16. Horn - Bad Meinberg, November 2023

IN YOU ein kleines Unternehmen im Bereich inklusives Yoga, wurde Mitte November mit dem renommierten Innovations- und Nachhaltigkeitspreis 2023 vom Yoga Vidya Berufsverband der Yogalehrer:innen ausgezeichnet. Das spannende Wochenende begann mit der Gestaltung der Pinnwände durch die zehn Finalisten, darunter Vanessa Stoß, die ihr herzensthema inklusives Yoga auf dem Stuhl vorstellte. Die herzliche Begrüßung und die inspirierende Atmosphäre bildeten den perfekten Rahmen für das Event, das zeitgleich mit dem europäischen Yoga Kongress stattfand. Am Samstagnachmittag standen Social Media und Videoaufnahmen im Fokus, während die Projekte der Finalisten im Rampenlicht standen. IN YOU präsentierte stolz sein Online-Angebot für inklusives Yoga auf dem Stuhl. Die Krönung des Wochenendes erfolgte am Samstagabend, als Vanessa Stoß mit ihrem Projekt als Nummer eins ausgezeichnet wurde. Unter großem Applaus nahm sie den Innovations- und Nachhaltigkeitspreis 2023 entgegen. Beeindruckt und sprachlos bedankt sich Frau Stoß bei allen Unterstützern und insbesondere bei Yoga Vidya für diese bedeutende Auszeichnung. Das Preisgeld in Höhe von 1000 € wird im kommenden Jahr in Foto- und Videoaufnahmen investiert, um die Aufmerksamkeit auf IN YOU und das inklusive Yoga weiter zu steigern. Die Auszeichnung bestärkt Vanessa Stoß in der Mission, Yoga für alle zugänglich zu machen und das Bewusstsein für Inklusion zu fördern. Weitere Informationen zu IN YOU und dem preisgekrönten inklusiven Yoga finden Sie unter www.in-you.de. Pressekontakt:

