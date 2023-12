Startseite Willkommen im Gourmet Tempel Ludwigsburg Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-08 23:34. Der Gourmet Tempel Ludwigsburg fasziniert mit beeindruckenden Speisen und gemütlichem

Ambiente Im Gourmet Tempel Ludwigsburg (https://gourmettempel-ludwigsburg.de/)wird jeder fündig, der die chinesische Küche ausprobieren möchte oder auf der Suche nach traditionellen Gerichten ist. Neben einem netten Team an Mitarbeitern beeindrucken vor allem die exzellenten Speisen sowie das Ambiente. Das Chinarestaurant ist mehr als nur ein Ort zum Essen. Es ist ein Ort der Gemeinschaft und des Wohlfühlens. EINLEITUNG Die GT Fang, die Betreiber des Gourmet Tempel Ludwigsburg, laden Sie herzlich dazu ein, in die chinesische Kultur einzutauchen und sich von der herausragenden asiatischen Küche verzaubern zu lassen. Das Team hat eine Atmosphäre geschaffen, die die Gäste für einen Tag oder Abend in das Land der chinesischen Kultur und Küche entführt. UNSER MOTTO Das Motto von GT Fang lautet, dass Essen mehr als nur eine Notwendigkeit ist. Vielmehr sollte Essen ein mehrmals täglicher Genuss sein. Wir sehen das Kochen als Kunstform an. In jedem Gericht, dass die Küche verlässt, spiegelt sich unsere Leidenschaft für das Zubereiten von exzellenten Speisen wider. Sowohl die Zutaten als auch die fertigen Gerichte werden mit größter Hingabe ausgewählt und zubereitet. DIE KÜCHE Der Gourmet Tempel Ludwigsburg möchte seinen Gästen eine Reise durch die einzigartigen Aromen Asiens bieten. Auf der Speisekarte findet sich eine durchdachte Auswahl an Gerichten, sodass für jeden Gast etwas dabei ist. Die Speisen werden von einem ausgebildeten Team zubereitet. Dabei liegt der Fokus auf Lebensmitteln und Zutaten von bester Qualität. Jedes Gericht wird nach Ihrer Bestellung frisch zubereitet, was sich sowohl im Geschmack als auch in der Optik des Gerichts widerspiegelt. UNSERE GÄSTE Neben der Qualität des Essens nehmen die Mitarbeiter des Gourmet Tempels Ludwigsburg die Gastfreundschaft sehr ernst. Unser Chinarestaurant wäre ohne unsere Gäste nicht der Ort, der es jetzt ist. Jeder Mensch hat eigene Vorstellungen von einem gelungenen Gericht, weshalb für uns individuelle Anpassungen und Sonderwünsche selbstverständlich sind. Anmerkungen, zum Beispiel zum Thema Allergien, nehmen wir sehr ernst und bieten bei Unverträglichkeiten jederzeit Alternativen an. UNSER TEAM Das Team des Gourmet Tempel Ludwigsburg freut sich sehr, seinen Gästen einen schönen und vor allem genussvollen Aufenthalt bieten zu können. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Seite und kümmern sich darum, dass Ihre kulinarische Reise unvergesslich bleibt. Wenn Sie spezielle Wünsche hinsichtlich der Zubereitung oder Zusammenstellung der Speisen haben oder Bedenken wegen bestimmter Allergien, können Sie sich immer an uns wenden. Unsere Köche verstehen Ihr Werk und widmen sich mit Leidenschaft jedem Gericht. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren - sowohl vor dem Besuch telefonisch als auch während des Besuchs in unserem Restaurant. Wir freuen uns darauf, Ihnen zu helfen und Sie bei Bedarf zu beraten. Bei uns steht der Kunde im Vordergrund, weshalb wir sicherstellen wollen, dass Ihre Präferenzen und Vorstellungen erfüllt werden. SAUBERKEIT UND HYGIENE Im Gourmet Tempel Ludwigsburg haben Sauberkeit und Hygiene höchste Priorität. Wir legen großen Wert auf Sauberkeit und Ordnung. Unseren Kunden wollen wir die Sicherheit bieten, sich voll und ganz auf uns verlassen zu können, sodass jeder Gast ein angenehmes Restauranterlebnis erwarten kann. Sowohl Küche als auch Essbereich werden unter strengen Hygienestandards gründlich gereinigt, um sowohl unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitern das höchste Maß an Sauberkeit und Qualität bieten zu können. Sie können sich entspannen und Ihre Mahlzeit genießen, während wir uns um den Rest kümmern! DER GOURMET TEMPEL LUDWIGSBURG - EIN ORT DER GEMEINSCHAFT Neben unseren frischen Gerichten soll auch das Ambiente für ein angenehmes Erlebnis sorgen. Wir verstehen den Gourmet Tempel Ludwigsburg nicht nur als Ort mit außergewöhnlicher Küche, sondern ebenso als Ort der Gemeinschaft. Bei der Gestaltung des Restaurants haben wir darauf geachtet, eine gemütliche Atmosphäre zu kreieren, sodass sich jeder Gast wohlfühlen kann. Das Chinarestaurant bietet ein Erlebnis für Jung und Alt. Die Location eignet sich sowohl für gemütliche Familienfeiern als auch für gesellige Abende mit Freunden. Neben Abendessen in kleinen Kreisen besteht außerdem die Möglichkeit, das Restaurant besondere Anlässe zu reservieren, zum Beispiel für Geburtstage. UNSER PLAN FÜR DIE ZUKUNFT Mit dem Ziel, immer frische und leckere Gerichte für seine Gäste zuzubereiten und mit seinem Engagement für Qualität, Sauberkeit und Gastfreundschaft, strebt der Gourmet Tempel Ludwigsburg nach neuen Höhen. In der Zukunft wollen wir immer wieder neue Gerichte auf die Speisekarte bringen und so variierende Geschmackserlebnisse bieten. RESERVIERUNG Wir empfehlen vor allem bei großen Gruppen, vorab zu reservieren. Wenn Sie auch bei kleineren Gruppen auf Nummer sicher gehen wollen, rufen Sie uns einfach an. Wir reservieren Ihnen einen gemütlichen Tisch im Gourmet Tempel Ludwigsburg (https://gourmettempel-ludwigsburg.de/). Wenn Sie möchten, können Sie auch schon das Essen vorbestellen, sodass Sie kurz nach Ihrer Ankunft mit einem frischen Gericht Ihrer Wahl begrüßt werden. Reservierungen können Sie unter folgender Nummer tätigen: +4971419921678. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören! Beim Gourmet Tempel Ludwigsburg erwartet Sie eine große Auswahl der stilvollen modernen chinesischen Küche und asiatischen Spezialitäten. Firmenkontakt

Gourmet Tempel Fang GmbH

Xiujuan Hu

Porschestraße 6

71634 Ludwigsburg

+49 7141 9921678

https://www.gourmet-tempel-ludwigsburg.de/ Pressekontakt

Gourmet Tempel Fang GmbH

Xiujuan Hu

Porschestraße 6

71634 Ludwigsburg

+49 7141 9921678

https://www.gourmet-tempel-ludwigsburg.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten