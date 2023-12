Startseite Gold 2023 und Gold 2024 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-12-08 18:10. 2023 war ein sehr erfreuliches Jahr für den Goldpreis. In 2024 spricht Vieles für ein weiteres erfolgreiches Jahr. Das renommierte World Gold Council hat sich mal wieder intensiv mit dem Edelmetall beschäftigt und drei Wirtschaftsszenarien durchgespielt. Jedenfalls sprechen zum einen die hohen geopolitischen Spannungen, die starken Goldkäufe der Zentralbanken und zum anderen die Tatsache, dass 2024 für viele große Volkswirtschaften ein Wahljahr ist, für einen sehr gut unterstützten Goldpreis. Von großer Bedeutung für den zukünftigen Goldpreis erachtet das World Gold Council die Inflation und das Agieren der Zentralbanken dagegen. Die Zentralbanken sind mit Nachdruck gegen die Inflation vorgegangen. Nun dürfte im Großteil der Industriestaaten die Inflation weiter zurückgehen und ein Ende der Zinserhöhungen anstehen. Das weltweite Wirtschaftswachstum schwächelt und Rezessionsgeschehen sind möglich. Zu den für den Goldpreis positiven Faktoren gehören eine leichte Rezession, leicht sinkende Gewinne und eine Abschwächung des US-Dollars. Ebenso wirken geopolitische Krisen, denn Gold gilt als Absicherung. Bei China wird allgemein auf ein sich verbesserndes Wirtschaftswachstum gesetzt, was wiederum die Goldnachfrage anheizt. Was sich hinderlich für einen höheren Goldpreis auswirken könnte, ist eine mögliche, aber nicht sehr wahrscheinliche starke Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken. Auch könnte der Druck auf die Rohstoffe, verursacht durch ein schwächeres Wirtschaftsgeschehen, Gold miterfassen und so den Preis negativ beeinflussen. Gold ist jedoch volkswirtschaftlich nicht so leicht zu greifen. Denn es ist eine Absicherung, die von Anlegern unterschiedlich ausgelegt werden kann. Noch immer, so das World Gold Council ist allerdings mit einer globalen Rezession zu rechnen, was die Anleger vermehrt zum Goldinvestment treiben sollte. Alles in allem, Investments in physisches Gold und Goldaktien gehören zu einem ausgewogenen Portfolio einfach dazu. Da wäre auch ein Royalty-Unternehmen wie Gold Royalty von Interesse. Mit mehr als 240 Assets ist die Gesellschaft auf Edelmetalle ausgerichtet, dies vor allem in Quebec, Nevada und Ontario. Die Qualität von Gold Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-c... - hat auch das Finanzierungsunternehmen Queen's Road Capital Investment - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/queens-road-ca... - erkannt und 30 Millionen US-Dollar in eine Wandelschuldverschreibung von Gold Royalty investiert. Queen's Road Capital Investment ist nebenbei bemerkt auch eine Investitions-Möglichkeit für Anleger. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) und Queen's Road Capital Investment (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/queens-road-capital-inves... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

