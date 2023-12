Startseite Corendon Airlines verbindet Reisende mit preisgekrönter Spitzengastronomie in der Türkei Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-08 10:48. Die türkische Gastronomieszene erlebt einen bedeutenden Aufschwung, markiert durch zahlreiche Auszeichnungen des renommierten Guide Michelin. Insgesamt empfehlen die Kulinarik-Tester jetzt 111 Lokalitäten in der Türkei, darunter auch mehrere herausragende Restaurants in Izmir und Bodrum. Sechs Lokale in diesen beiden Städten konnten sich über die Verleihung von Michelin-Sternen freuen. Drei davon wurden zusätzlich für ihre besonderen Leistungen im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Diese Ehrungen unterstreichen die dynamische und innovative Entwicklung der kulinarischen Szene in der Türkei. Corendon Airlines bietet direkte Flugverbindungen nach Izmir und über den Flughafen Dalaman nach Bodrum. Der Sommerflugplan 2024 ermöglicht es Reisenden ab Ende April 2024, diese preisgekrönten kulinarischen Ziele bequem zu erreichen. In der Region Izmir haben sich folgende Restaurants durch ihre herausragende Küche hervorgetan, was ihnen Michelin-Sterne und weitere Auszeichnungen einbrachte: Teruar Urla: Nur eine kurze Fahrt von Izmir entfernt, in der malerischen Umgebung von Urla, verbindet dieses Restaurant gekonnt mediterrane Elemente mit modernen französischen Akzenten. Die ausgezeichnete Küche, für die es einen Stern erhielt, zeugt von einer gelungenen Balance aus Einfachheit und Eleganz. Vino Locale: Dieses etablierte Restaurant, ebenfalls in Urla gelegen, fusioniert türkische Gerichte mit französischem Flair. Neben einer Michelin-Prämierung wurde das Vino Locale auch mit einem Grünen Stern für seine Bemühungen in der nachhaltigen Gastronomie prämiert. OD Urla: In diesem Restaurant verschmelzen traditionelle französische Kochtechniken mit regionalen Zutaten und Aromen aus der Umgebung. Für diese Kombination erhielt das OD Urla einen Michelin-Stern. Zusätzlich würdigt ein Grüner Stern ein vorbildliches Engagement in Sachen Umweltschutz und Unterstützung des Gemeinwesens. Auch in Bodrum machten sich einige Lokale mit ihrer herausragenden Kochkunst einen Namen. Kitchen: Im Herzen des The Bodrum Edition Hotels gelegen, präsentiert dieses Restaurant eine innovative Interpretation der türkischen Küche. Der Michelin-Stern unterstreicht die außergewöhnliche Qualität der Gerichte, basierend auf frischen, regionalen Zutaten. Maakz: Eingebettet in die malerischen Hügel und mit Blick auf das kristallklare Wasser der Ägäis, bietet das Maakz eine moderne Küche, die klassische ägäische Aromen neu interpretiert. Gewürdigt wurden die herausragende kulinarische Qualität und Kreativität, welche die Gäste in einem eindrucksvollen Ambiente erwarten können. Der Bib Gourmand, eine besondere Anerkennung des Guide Michelin, wurde in Izmir und Bodrum an mehrere Lokale verliehen. Diese Ehrung würdigt qualitativ hochwertige Küche zu angemessenen Preisen. In Izmir wurden Tavac Recep Usta, LA Mahzen, Hi Lokanta, Adil Müftüolu, Aya Bonak Börekisi und Beendik Abi ausgezeichnet. In Bodrum erhielten ki Sandal und Otantik Ocakba die Anerkennung für ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Sommerflugplan 2024 von Corendon Airlines in die Türkei umfasst Verbindungen ab 26 Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Izmir ist direkt von Flughäfen wie Köln-Bonn, Hannover, München und Wien erreichbar. Für Reisende, die Bodrum erkunden möchten, stehen unter anderem Flüge ab Düsseldorf, Köln-Bonn, Hannover, Nürnberg und Brüssel zur Verfügung. Das komplette Flugangebot von Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com. Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum - beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten - sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto "Make a Difference" und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert. Firmenkontakt

Corendon Airlines

Feyza Vural

Güzeloluk Mah. 1879 Sok. 148

07200 Antalya

+49625768781

www.corendonairlines.com Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49625768781

www.claasen.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten