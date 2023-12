Startseite Feuerwerk zum Greifen nah: Die schönsten Hotels mit Dachterrasse für die Silvesternacht Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-08 10:41. Die besten Dachterrassen punkten nicht nur in Sachen Cocktails, sondern auch mit Ambiente. Wenn dann noch ein grandioser Ausblick winkt, ist das Trio perfekt. Erst recht an Silvester, wenn die Lichter der Stadt auf Illuminationen am Himmel treffen. Citadines Apart"hotels präsentiert die schönsten Hotspots für den Silvesterabend: In einer kleinen Avenue nahe der Place Clichy punktet das Citadines Montmartre Paris mit Panoramablick auf Montmartre und Sacre-Cur. Mediterrane Pflanzen, Sonnensegel und Loungebereiche bieten Entspannung auf der Dachterrasse, während unten die Bistros, Cabarets und Theater von Saint Lazare Europe auf ihre Gäste warten. Auch das Moulin Rouge liegt nur einen Steinwurf entfernt - perfekte Voraussetzungen für eine grandiose Silvesternacht. Direkt am Boulevard Las Ramblas, zwischen Stränden, Tapas-Bars und historischen Gebäuden, erhebt sich das Citadines Ramblas Barcelona. Die Dachterrasse offenbart einen fast endlosen Ausblick, hinweg über die Plaza de Catalunya und das Gotische Viertel, weiter über Barcelonas Dächermeer bis an die Grenzen der Stadt. In den Loungeliegen, ausgerichtet gen Horizont, lässt sich die Wartezeit bis Mitternacht entspannt genießen. Wie wäre es mit einem Panoramablick über London Eye, wo jedes Jahr das berühmte Londoner Silvesterfeuerwerk stattfindet? Im höchsten Gebäude der Jermyn Street liegt das The Cavendish London, im Herzen des Viertels Mayfairs. Ganz oben genießen Gäste der Junior und Penthouse Suites einen unvergleichlichen Panoramablick auf die Londoner Skyline mit ihren vielen markanten Gebäuden. Unten beleben feierlustige Nachtschwärmer die Straßen rund um Buckingham Palace und Piccadilly. Auf Bali rutscht man bereits sieben Stunden früher ins neue Jahr. Das Dach des Citadines Berawa Beach Bali bietet dafür weite Ausblicke über das Meer und ausreichend Platz zum Feiern und Entspannen. Kühle Getränke, Loungemöbel, edle Holzböden und viel Grün charakterisieren die Sky Lounge mit ihrer Lemon & Salt Rooftop-Bar. Gäste genießen hier auch einen Sky-Pool plus Yoga-Deck. Citadines Apart"hotels gehört zu The Ascott Limited (Ascott). Mehr Informationen über Ascott und die verschiedenen Marken gibt es unter www.discoverasr.com/de. Mitglieder des kostenlosen Treueprogramms Ascott Star Rewards (ASR) profitieren bei Buchung und Aufenthalt von Prämien, niedrigsten Preisen, exklusiven Rabatten und Vorteilen auf Geschäfts- und Urlaubsreisen. Für Firmenkunden und Langzeitreisende gibt es attraktive Einführungsangebote. The Ascott Limited (Ascott) ist ein Unternehmen aus Singapur, das sich zu einem der führenden internationalen Betreiber von Unterkünften entwickelt hat. Das Portfolio von Ascott umfasst Unterkünfte in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA. Ascott verfügt über mehr als 94.000 Einheiten in Betrieb und etwa 64.000 Einheiten in der Entwicklung, insgesamt also mehr als 159.000 Einheiten in über 900 Objekten. Zu den Serviced Apartment-, Coliving- und Hotelmarken des Unternehmens gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!. Vertu und Yello.

Das Treueprogramm von Ascott, Ascott Star Rewards, bietet seinen Mitgliedern exklusive Vorteile, wenn sie ihre Aufenthalte in den teilnehmenden Häusern direkt bei Ascott buchen. Ascott, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Limited, leistete im Jahr 1984 mit der Eröffnung von The Ascott Singapore, dem ersten Serviced Apartment internationaler Klasse, Pionierarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Heute kann das Unternehmen auf fast 40 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken und verfügt über preisgekrönte Marken, die weltweit Anerkennung genießen. Firmenkontakt

