Startseite Das Landhaus Biewald erhielt Siegel als "Certified Business Hotel" Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-12-07 21:37. Ausgezeichnet für Entspannung und Genuss Als familiengeführtes Kleinod gilt das mit einem Michelinstern ausgezeichnete Landhaus Biewald in Friedland. In der Nähe von Göttingen gelegen, überzeugt das Boutiquehotel mit seinem hauseigenen, bekannten Gourmetrestaurant und einem historischen Saal für Feierlichkeiten oder Tagungen. Nun stellte sich das renommierte Haus erstmals der Prüfung zum "Certified Business Hotel". Dabei bewertete der Certified-Geschäftsführer Till Runte persönlich das Haus mit dem Prädikat "Sehr Gut" und vergab 1.810 von 2.500 möglichen Punkten. "Ehrlich gesagt, hat mich vor allem der Schlafkomfort begeistert, der für viele Geschäftsreisende sehr wichtig ist, um entsprechend ausgeruht in den Tag starten zu können", verrät der Prüfer Till Runte im Gespräch. "Die 21 Zimmer sind neu und hochwertig ausgestattet und auf den über 30 Zentimeter hohen Matratzen und zusätzlichem Topper schläft man wie die Prinzessin auf der Erbse." Nach seiner Ansicht wird den Business-Hotelgast ebenso die großzügige Auswahl und erstaunliche Vielfalt des Frühstücksangebots überraschen. So werden jeden Tag neben regionalen Wurst- und Aufschnitt-Spezialitäten, selbstgekochte Konfitüren, diverse Honigsorten, Joghurt in Gläsern und frisches Obst der Saison aufgetischt. Abgerundet wird das Buffet mit frischem Gemüse, Käsespezialitäten aus Frankreich, frischen und variantenreichen Backwaren sowie hochwertigen Säften. "Hier traut man seinen Augen nicht und der Gaumen startet mit Freude in den Tag. Kaum hat man sich einen Platz im Wintergarten gesucht, wird man nach seinen Vorlieben für die Eierspeise gefragt", berichtet Till Runte begeistert. "Diese ist sensationell frisch und großzügig zubereitet, ein Traum." Kulinarisch kann der Gast im Landhaus Biewald zwischen der mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten "Genießer Stube" und dem eher traditionell ausgerichteten Restaurant "Zur Tränke" wählen. Doch wie hat Chef und Gourmetkoch Daniel Raub, der gemeinsam mit seiner Mutter Karin Raub das Haus führt, den Prüfungsprozess empfunden? "Bei der Zertifizierung war es sehr interessant und aufschlussreich, mit den Augen eines Prüfers die Zimmer zu sehen", betont Daniel Raub, dessen Restaurant über einem Michelin-Stern und 16 Punkte im Gault-Millau-Führer verfügt. "Bewertungen sind wir im kulinarischen Bereich gewohnt. Dies war eine neue Erfahrung für uns." Wichtig ist ihm daher, auf die "positive, freundliche und erkenntnisreiche Zusammenarbeit mit Certified" hinzuweisen. "Aus unseren Erfahrungen mit Certified (https://pregas.de/hotellerie/item/das-landhaus-biewald-erhielt-siegel-al...) heraus, haben wir ein Mitarbeiter-Handbuch erstellt und Prozesse sowie Standards überarbeitet und optimiert", so der Chef, der die gesamte Zertifizierung persönlich begleitet hat. "Insgesamt erwarten wir von der Zertifizierung eine Qualitätssteigerung, Erweiterung des Gästekreises und eine Festigung der Standards." Vom engagierten Auftreten des jungen Hotelliers zeigte sich Till Runte beeindruckt. "Im Prüfungsgespräch war er sehr offen für Hinweise und Anregungen und interessierte sich sehr für die Bewertungen aus der Kunden-Perspektive", so der Certified-Geschäftsführer. "Es ist ein tolles Gefühl, wenn man den Eindruck gewinnt, auf einen aufgeschlossenen und umsetzungsstarken Inhaber zu treffen. Bereits wenige Tage nach dem Besuch sind erste Anpassungen erfolgt." Seine Bewertung schloss Till Runte schließlich mit der Empfehlung, dass das Landhaus Biewald unbedingt auf der Reiseroute von Geschäftsreisenden liegen sollte. Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie. Firmenkontakt

