Startseite Callstel Geldbeutel- und Gegenstandsfinder im Kreditkartenformat Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-12-07 10:06. Perfekt für Apple-Geräte: Gegenstände auch weltweit orten - Passt in das Kartenfach des Geldbeutels

- MFi-zertifiziert und so perfekt für die Verwendung mit Apple-Geräten

- Kompatibel zur iOS-App "Wo ist?"

- Standort-Bestimmung durch Standort-Anzeige in App

- Weltweite Ortung über Millionen von iOS-Geräten

- Super-Slim-Batterie für bis zu 2 Jahre Laufzeit Nie wieder verlegte Dinge suchen: Einfach den MFI-zertifizierten Geldbeutel- und Gegenstandsfinder (https://www.pearl.de/mtrkw-12354-mfi-zertifizierter-geldbeutel-gegenstan...) von

Callstel (https://www.pearl.de/ar-2-6.shtml) per Bluetooth mit dem iPhone, iPad oder Mac verbinden. Dann legt man ihn in das Portemonnaie

oder befestigt ihn beispielsweise am Schlüsselbund. Schon checkt man in der "Wo ist?"-App, wo sich das

Gesuchte befindet. Weltweite Ortung: Auch wenn sich der Finder außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet, erfährt man,

wo man den Regenschirm stehen gelassen oder den Schlüsselbund verloren hat - dank Millionen von iOS-Geräten.

Ist eines in der Nähe, empfängt es das Bluetooth-Signal des Finders und sendet den Standort an

die iCloud. Natürlich anonym und verschlüsselt, so dass die Privatsphäre geschützt bleibt. - Im Kreditkartenformat: passt auch in das Kartenfach Ihres Geldbeutels

- MFi-zertifiziert: kompatibel zu Geräten von Apple sowie zur App "Wo ist?"

- Bluetooth 5.2 für Verbindung zum Apple-Gerät

- Reichweite: bis zu 20 m (freies Feld)

- Standort-Bestimmung durch Anzeige in App

- Weltweite Ortung: Millionen iOS-Geräte können Standort des Finders verschlüsselt an die iCloud

senden

- Integrierte Öse zur Befestigung am Schlüsselbund

- Stromversorgung: integrierte, nicht austauschbare Super-Slim-Batterie für bis zu 2 Jahre Laufzeit

- Maße: 86 x 54 x 3 mm, Gewicht: 17 g

- Schlüssel- und Gegenstands-Finder inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107414289 Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5416-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5416-5150.shtml Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Callstel 2er-Set Geldbeutel- & Gegenstandsfinder, Kreditkartenformat, MFi-zertifiziert (https://www.pearl.de/a-ZX5417-5150.shtml)

Callstel 4er-Set Geldbeutel- & Gegenstandsfinder, Kreditkartenformat, MFi-zertifiziert (https://www.pearl.de/a-ZX5418-5150.shtml) Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/neRJHB5w4E4kS3c PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten